Proseguono le avventure dei protagonisti della soap opera di Rai uno, Il paradiso delle signore, ambientata nella città di Milano degli anni '50 e capace di attirare milioni di telespettatori italiani. I colpi di scena non mancano e sono sempre dietro l'angolo, pronti ad aumentare la suspense del pubblico, alle prese con ulteriori curiosità. Ci sono dei misteri che si sono infittiti, come dimostrato dalla sparizione di alcuni personaggi, al punto che si fa più complicata la situazione riguardante la scomparsa improvvisa di Marta.

Michele Cesari, uno dei protagonisti de Il paradiso delle signore

Quest'ultima ha fatto i conti con un rapimento inaspettato e questa mossa compiuta dallo Spinelli potrebbe far chiarire le idee alla giovane Guarnieri e all'ex compagno Vittorio (Alessandro Tersigni). Intanto si avvicinano lieti eventi che, nonostante ciò, costringono i personaggi principali a prendere delle decisioni serrate. E' il caso di Nicoletta che, negli ultimi tempi, ha avuto un riavvicinamento con Riccardo (Enrico Oetiker) e dunque avrà le idee più confuse del solito, in quanto si troverà divisa tra due uomini. Nel frattempo, è tutto pronto per organizzare il matrimonio dei due innamorati, ma la giovane Cattaneo non sembra essere del tutto convinta.

Pubblicità

Si avvicina il momento del parto per la giovane Cattaneo

I nuovi appuntamenti con la soap opera da lunedì 6 fino a venerdì 10 maggio svelano che ci saranno dei cambiamenti nella vita dei protagonisti che stanno attraversando un periodo pieno di ostacoli. Gli spoiler degli appuntamenti de Il paradiso delle signore della prossima settimana fanno notare che la concentrazione verrà posta intorno alla giovane Cattaneo. Nicoletta, infatti, si renderà conto che si avvicina il momento del parto, in quanto sono passati molti mesi dalla gravidanza.

Si complica la situazione

Nonostante ciò, la figlia di Silvia è sempre stata puntuale e ha sempre rispettato l'orario di lavoro presso il grande magazzino. Nell'ultimo giorno di lavoro al Paradiso delle signore, però, la giovane Cattaneo non si accorgerà della gravità e penserà di riuscire a tenere sotto controllo la situazione. La vicenda prenderà una piega inaspettata, al punto che la figlia di Luciano non saprà in quale modo comportarsi.

Cesare non può aiutare la futura moglie

La giovane donna dovrà fare i conti con un'ulteriore complicazione che finirà per aumentare la preoccupazione di Nicoletta.

Pubblicità

Quest'ultima sarà costretta ad avvertire dei dolori molto forti e tale retroscena provocherà l'ansia delle altre Veneri, per via di ciò che sta succedendo alla loro amica. Inoltre, la figlia di Luciano (Giorgio Lupano) non potrà godere della vicinanza del futuro marito Cesare che è un medico importante, ma non sarà facilmente raggiungibile.