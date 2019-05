Siamo giunti all'ultima settimana in compagnia della soap opera di Rai Uno 'Il Paradiso delle Signore' che ha sempre ottenuto un livello di ascolti importanti nel corso di questi mesi. La decisione di trasformare una fiction in una soap opera, dunque, si è rivelata un esperimento riuscito e il merito va dato ai dirigenti della Rai. Anche questa settimana non mancheranno i colpi di scena: negli episodi, in onda dal 13 al 17 maggio, infatti, ci saranno nuovi sviluppi sulle vicende di molti personaggi.

Le anticipazioni della soap opera di Rai uno.

Luca perde il controllo della situazione, Spinelli si mette in viaggio con Marta

Gli spoiler degli appuntamenti, che partono da lunedì 13 per arrivare fino a venerdì 17 maggio, fanno notare che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Marta. Quest'ultima continuerà a rimanere ostaggio di Luca (Francesco Maccarinelli) che le farà capire di avere un conto in sospeso con il rivale Umberto. Per questo motivo porterà la giovane donna nella villa di Rapallo.

Luca, dopo aver compreso che Vittorio (Alessandro Tersigni) e il commendatore sono sulle tracce, in preda alla follia deciderà di lasciare la Liguria.

Secondo le anticipazioni, Luca Spinelli organizzerà un viaggio forsennato con l'intento di non far ritornare in stato di libertà la sorella di Riccardo (Enrico Oetiker). L'uomo, però, comportandosi in questo modo, metterà a rischio la sua vita e sarà vittima di un grave incidente insieme con la giovane Guarnieri.

Marta (Gloria Radulescu) si ritroverà in pieno giorno in un dirupo, ma dimostrerà di non aver perso i sensi. La compagna di Vittorio verrà portata in ospedale dove verrà visitata da uno specialista per capire se ci sono gravi ferite.

La figlia di Umberto decide di lasciare la clinica

La giovane Guarnieri sarà scossa dopo ciò che è successo con Luca che, durante il rapimento della donna, ha rivelato alla figlia di Umberto il motivo per il quale è adirata con il commendatore.

Si tratta di uno screzio legato al passato che costringerà il Guarnieri Senior a far uscire dall'armadio i fantasmi del passato. Marta non avrà alcuna intenzione di rimanere altro tempo in ospedale andando contro alle richieste del medico. Marta lascerà l'ospedale in quanto l'unico pensiero della compagna di Vittorio sarà quello di ascoltare la versione dei fatti raccontata dal padre che dovrà dirle la verità. Ricordiamo comunque che tutte le puntate de Il Paradiso delle Signore possono essere riviste in streaming tramite sul sito Raiplay.

Non ci resta, a questo punto, che attendere le prossime anticipazioni della soap per scoprire cosa succederà ai personaggi de Il Paradiso delle Signore.