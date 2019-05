Proseguono le avventure dei protagonisti della soap opera di Rai 1, 'Il paradiso delle signore' che si distingue per la capacità di tenere alta la concentrazione del pubblico. Non mancano le curiosità per i milioni di telespettatori italiani alle prese con molti cambiamenti nella vita dei personaggi principali. Sta per giungere al termine il prodotto televisivo e per questo motivo la trama s’infittisce ancora di più per via di una serie di capovolgimenti che mettono in pericolo la vita dei protagonisti.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore della prossima settimana

Nuovi appuntamenti della soap Il paradiso delle signore andranno in onda dal 6 al 10 maggio, mettendo al centro delle trame il personaggio di Marta. Quest'ultima sta facendo i conti con la delusione dovuta alla fine della storia d'amore con Vittorio, a causa delle molte incomprensioni reciproche. Ha avuto termine la serenità tra i due innamorati dopo che si è presentata nella vita di Vittorio Lisa, spacciatasi come la presunta sorellastra del dottor Conti.

Quest'ultimo metterà in secondo piano il dispiacere per la fine della relazione con Marta, in quanto dimostrerà maggiore preoccupazione per ciò che è avvenuto alla sorellastra scomparsa nel nulla.

Vittorio vuole recarsi alla villa Guarnieri per chiarire la situazione

Le anticipazioni degli episodi che partono da lunedì 6 per arrivare fino a venerdì 10 maggio svelano che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Marta (Gloria Radulescu).

La donna si troverà in serio pericolo per via del fatto che ha subito il rapimento di Luca Spinelli, pronto a portare a termine il piano volto a vendicarsi della famiglia Guarnieri. Vittorio si renderà conto di quanto sia in pericolo la vita della donna amata dopo aver ricevuto una telefonata molto strana da parte di Marta. Questo retroscena spingerà il dottor Conti a velocizzare i tempi per agire nel migliore dei modi e l'imprenditore si deciderà a recarsi alla villa Guarnieri.

Andreina ha lasciato la città di Milano per eliminare ogni sospetto

Vittorio (Alessandro Tersigni) penserà che sia giusto parlare della situazione con Andreina (Alice Torriani), ma dovrà fare i conti con una notizia pronta a complicare i piani del proprietario del grande magazzino. Il dottor Conti avrà intenzione di capire il motivo per il quale ha sentito Marta sofferente. Vittorio si renderà conto che la Mandelli non si trova a casa di Umberto (Roberto Farnesi) e di conseguenza aumenteranno i sospetti del fidanzato della giovane Guarnieri, come rivelano le anticipazioni della soap.

Andreina ha deciso di allontanarsi dalla città di Milano per qualche giorno in modo da non destare delle perplessità.