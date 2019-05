La soap di Rai 1 "il paradiso delle signore" è giunta al termine venerdì 17 maggio con una puntata che ha segnato il record di ascolti della terza stagione. A differenza di quanto era stato deciso in un primo momento, quello della serie televisiva però non sarà un addio: la Rai ha deciso di assecondare le richieste dei telespettatori, furiosi dopo l'annuncio della cancellazione del programma.

Pubblicità

Pubblicità

E, anche facendo leva sugli ottimi dati Auditel, la quarta stagione è già stata confermata e tornerà in onda nella rete ammiraglia il prossimo autunno. Le riprese, invece, cominceranno a breve come dichiarato da Eleonora Andreatta, direttore di Rai Fiction. Ma le buone notizie per i fan della serie televisiva non sono finite qui dato che anche da oggi pomeriggio potranno comunque continuare le vicende dei nostri personaggi preferiti con le repliche.

Anticipazioni Il Parardiso delle signore: oggi in onda le repliche

Il Paradiso delle signore: la quarta stagione si farà

Le anticipazioni de "Il paradiso delle signore" faranno tirare un respiro di sollievo ai circa due milioni di telespettatori che si sono affezionati al programma: la Rai è tornata indietro sui suoi passi e ha riconfermato la soap che tornerà in onda a partire dal palinsesto autunnale. La minaccia di sospensione è stata scongiurata anche grazie alle proteste dei fan nei social network, furiosi per un'interruzione priva di giustificazione.

Pubblicità

In una nota pubblicata dalla Rai, è stato fatto il punto degli ottimi ascolti che hanno portato al picco dell'ultima puntata con il 17% di share e quasi due milioni di persone davanti al teleschermo (con una media di circa il 15% annuale, in una fascia d'orario solitamente difficile per la televisione di Stato). Nel comunicato, Eleonora Andreatta ha chiarito: "Grazie a tutti coloro che hanno collaborato, il gruppo Rai continuerà ad investire in questo progetto che ha già dimostrato larghi margini di valorizzazione sul mercato internazionale".

Da oggi partono le repliche su Rai 1

Ma le buone notizie per i telespettatori de "Il paradiso delle signore" non finiscono qui. A partire da oggi 20 maggio, infatti, la Rai proporrà le repliche delle puntate già andate in onda, nella speranza di fidelizzare ulteriormente i telespettatori. A riportare la notizia è la guida tv di Rai 1 che segnala la presenza della soap italiana dalle ore 15:35 alle ore 16:30. E proprio il fatto che gli episodi saranno completamente replicati, porterà l'esordio della quarta stagione a ottobre 2019, come hanno già annunciato alcuni protagonisti nei rispettivi profili social.

Pubblicità

Parlare di data precisa, invece, per il momento è decisamente prematuro. L'occasione sarà dunque perfetta per mettersi a pari con il programma, anche da parte di chi si è affezionato a "Il paradiso delle signore" solo a stagione iniziata.