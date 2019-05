La popolarissima soap opera di Canale 5 Il Segreto, come spesso accade, regala clamorose indiscrezioni e colpi di scena. Le anticipazioni dal 19 al 25 maggio raccontano di numerosi problemi che accadranno a Puente Viejo: in particolare ci saranno dei risvolti interessanti in merito al furto avvenuto alla locanda che si scoprirà essere un inganno, frutto di un piano orchestrato dal giovane Matias.

Il piano del giovane Castaneda consisteva nell'inscenare un furto per riuscire ad entrare a casa di Antolina tramite Elsa, per poterla smascherare. La stessa Laguna si troverà in pericolo di vita a motivo della diabolica Antolina. Inoltre un falsario riuscirà a mettere in circolo delle banconote false.

Spoiler Il Segreto, Matias ha mentito sul furto alla locanda

Nel dettaglio, nelle puntate de Il Segreto che vedremo in onda sulle reti Mediaset dal 19 al 25 maggio, il giovane Matias Castaneda farà emergere la verità in merito al finto furto mai avvenuto alla locanda. Dietro alla sparizione di denaro e alla conseguente confessione di Elsa, si nasconderà un piano messo a punto da Matias con la collaborazione della Laguna.

Quest'ultima, secondo il piano congegnato, riuscirà ad intrufolarsi a casa dell'acerrima nemica Antolina al fine di poterla smascherare definitivamente. Tuttavia, le condizioni di Elsa si aggraveranno sempre di più a causa dell'atteggiamento aggressivo della perfida biondina, la quale si dimostrerà fermamente intenzionata nell'uccidere la rivale. Uno spazio importante nella prossime puntate sarà dedicato anche a Fernando Mesia, il quale riuscirà a scardinare la cassaforte della Montenegro.

Accedendo al contenuto della cassaforte, capirà di essere stato ingannato dall'astuta Maria in merito alla finta crisi coniugale tra lei e suo marito Gonzalo. Matias, in seconda battuta, confesserà a Marcela il suo stratagemma sull'inesistente furto alla locanda. La donna andrà su tutte le furie per essere stata ingannata dal giovane Castaneda. L'esuberante Hipolito e sua moglie Gracia diventeranno genitori di una splendida bambina. Dolores sarà al settimo cielo per essere diventata nonna per la prima volta.

Il Segreto, Fernando confessa sull'incendio di Cuba

La prossima settimana sarà ricca di avvenimenti interessanti. Fernando, durante una conversazione telefonica, confesserà di essere il responsabile dell'incendio dell'abitazione di Gonzalo e Maria a Cuba. Lo stesso Fernando, dopo avere scoperto l'inganno orchestrato da Maria e Gonzalo, sospetterà che i nipoti di Francisca Montenegro abbiano mentito anche in merito alla morte di Esperanza e Beltran.

Per questo darà inizio ad una ricerca dei certificati di morte dei figli di Gonzalo e Maria. Intanto il dottor Zabaleta, preoccupato per le gravi condizioni di salute di Elsa, ordinerà il trasporto della Laguna in ospedale. Consuelo è convinta che Elsa sia stata avvelenata da Antolina e per questo deciderà di informare Zabaleta sull'avvelenamento.