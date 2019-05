Si apre oggi una nuova avvincente settimana de Il Segreto, la telenovela spagnola incentrata sulle complicate vicende degli abitanti di Puente Viejo.

Le puntate in onda su Canale 5 dal 20 al 26 maggio saranno ampiamente concentrate sulle condizioni di salute di Elsa, vittima di un lento e costante avvelenamento messo in atto da Antolina.

Pubblicità

Pubblicità

La Laguna desterà la preoccupazione di Dolores e Consuelo ma ogni tentativo di salvarla non darà i suoi frutti. Al contrario: il suo stato peggiorerà improvvisamente. Le trame settimanali saranno dedicate anche sulla preoccupazione di Maria e Raimundo che, insieme al fidato Mauricio, tenteranno di elaborare un piano per fermare Fernando. Spazio, inoltre, al nuovo tentativo di Julieta di aiutare Severo.

Il Segreto anticipazioni: Elsa sviene davanti ad Antolina

Le anticipazioni de Il Segreto dal 20 al 26 maggio rivelano che Marcela e Consuelo, messe in allarme da Dolores, si recheranno a casa di Isaac per verificare in prima persona le condizioni di Elsa.

Anticipazioni Il Segreto: Antolina continua a tormentare Elsa

Ma le due donne saranno accolte in malo modo da Antolina, che userà parole dure soprattutto nei confronti dell'anziana signora. Alla fine la dark lady raggiungerà il suo intento e caccerà le sue ospiti. Rimasta sola con la nemica, Elsa inveirà contro di lei ma si troverà a fare i conti con un mancamento e perderà i sensi. La preoccupazione per una possibile malattia della Laguna si diffonderà comunque in paese. Il fatto peggiorerà la rabbia di Antolina che obbligherà la rivale a recarsi in piazza per dimostrare a tutti di non essere così malata ma si dice in giro.

Pubblicità

In casa, la moglie di Isaac continuerà ad affidare ad Elsa i lavori più pesanti, nonostante lei stia molto male. E la stanchezza non potrà fare altro che peggiorare il suo stato già complicato.

Trame Il Segreto: Fernando indaga su Esperanza e Beltran

Proseguendo con le anticipazioni de Il Segreto della settimana, Prudencio informerà Julieta dell'imminente annullamento del loro matrimonio. La notizia farà piacere alla ragazza che avrà comunque anche altro a cui pensare: convincere un'ultima famiglia a testimoniare a favore di Severo e contro Molero.

Alla fine, riuscirà a farli firmare la petizione ma non a testimoniare in tribunale. Dolores vivrà un momento difficile a causa della preoccupazione per le sorti di Hipolito, ricercato dalla gendarmeria svizzera. Non solo: la proprietaria dell'emporio dovrà anche fare i conti con la presenza di banconote false nella sua cassa. Nella scrivania di Fernando, Maria troverà qualcosa che la farà temere di essere scoperta. Per questo motivo, lei e Raimundo decideranno di agire subito contro Fernando e studieranno insieme a Mauricio una strategia per incastrarlo.

Pubblicità

Ma il Mesia non è persona sprovveduta.

Nel frattempo, infatti, anche lui agirà alle spalle dell'ex moglie chiedendo l'intervento di un investigatore privato. Quest'ultimo sarà chiamato ad indagare sulla morte di Esperanza e Beltran.