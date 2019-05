Il Segreto, la soap opera spagnola che va in onda su Canale 5 e che racconta le avventure degli abitanti di Puente Viejo, come di consueto, regala emozioni ed interessanti colpi di scena. Le anticipazioni che riguardano le puntate che vedremo da domenica 19 fino a sabato 25 maggio raccontano della nascita della figlia di Gracia e dello stravagante e simpaticissimo Hipolito Miranar.

Pubblicità

Pubblicità

Non solo, uno spazio importante sarà riservato anche ai piani malvagi di Fernando Mesia, il quale, durante una conversazione telefonica, confesserà di aver commesso un crimine. Intanto, sempre nelle puntate della prossima settimana, verrà fuori la verità in merito all'inesistente furto alla locanda.

Spoiler Il Segreto: nasce la figlia di Hipolito e Gracia

Nel dettaglio, le anticipazioni che vanno dal 19 al 25 maggio raccontano di un falsario che farà la sua comparsa a Puente Viejo: l'uomo riuscirà a mettere in circolazione delle banconote false per truffare gli abitanti del rinomato paesino.

Anticipazioni Il Segreto, nasce la figlia di Hipolito e Gracia.

La prima vittima della truffa sarà Dolores, la quale si accorgerà delle banconote false presenti nell'emporio. Successivamente la mamma di Hipolito cercherà, a sua volta, di truffare gli acquirenti dell'emporio dando loro le stesse banconote false. Matias verrà scoperto in merito al suo geniale piano elaborato in collaborazione con Elsa Laguna. Infatti, dietro al furto avvenuto alla locanda e alla conseguente confessione di Elsa, si nasconderà un piano per incastrare la diabolica Antolina.

Pubblicità

Nonostante questo, il piano rischierà seriamente di saltare con l'aggravarsi delle condizioni di salute di Elsa. L'atteggiamento della moglie di Isaac diverrà sempre più aggressivo. Severo proseguirà la sua lunghissima battaglia in difesa degli abitanti di Las Lagunas, contro l'avvelenatore delle acque del paese, Eustaquio. Fernando Mesia aprirà il doppio fondo della cassaforte appartenuta a Francisca Montenegro: dentro troverà alcuni documenti molto importanti che gli faranno capire di essere stato truffato da Maria. Intanto Gracia e Hipolito daranno alla luce una splendida bambina per la gioia di Dolores che diventerà nonna per la prima volta.

Il Segreto, Consuelo si infuria

Matias racconterà a Consuelo tutta la verità in merito al finto furto alla locanda, facendola letteralmente infuriare. Paco e Onesimo metteranno in vendita l'agenzia di pompe funebri senza riuscire a trovare un acquirente realmente interessato. Fernando Mesia, in una conversazione telefonica, ammetterà di essere il responsabile del terribile incendio di Cuba che avrebbe potuto uccidere Maria, Gonzalo e i piccoli Esperanza e Beltran.

Pubblicità

Proprio in merito ai bambini, il Mesia avrà dei dubbi sulla loro effettiva morte e si metterà alla ricerca dei certificati che ne attestino il decesso. Consuelo sospetterà che Elsa sia stata avvelenata da Antolina e ne parlerà al dottor Zabaleta.