Novità in vista nella programmazione de Il Segreto di oggi 25 maggio. La telenovela spagnola cambierà il suo orario di inizio, prendendo il posto di Una Vita che verrà momentaneamente sospesa. Raimundo e compagni andranno in onda, infatti, già a partire dalle ore 14:05 al termine di Beautiful e proseguiranno fino alle ore 15:00, quando lasceranno il posto a Verissimo. Tale variazione del palinsesto, che dovrebbe essere limitata alla sola puntata odierna, sarà necessaria per dare maggiore spazio all'ultima puntata stagionale del format condotto da Silvia Toffanin.

Si tratta di un appuntamento molto atteso, in quanto avrà luogo la confessione di Pamela Prati che ammetterà di non avere mai visto il suo "fidanzato fantasma" Mark Caltagirone. La puntata odierna de Il Segreto, invece, si concentrerà sulla salute di Elsa oltre che sui sospetti di Maria riguardo gli intrighi di Fernando Mesia.

Il Segreto anticipazioni: Elsa peggiora ancora

Nella puntata de Il Segreto in onda oggi pomeriggio su Canale 5, Marcela sarà molto arrabbiata con Matias dopo essersi resa conto che lui le sta nascondendo qualcosa.

Anticipazioni Il Segreto: la salute di Elsa peggiora

Alla fine, dopo molte insistenze, la giovane riuscirà a convincere il marito a confessare la verità sul suo piano orchestrato con Isaac. Nel frattempo, Elsa continuerà a trovarsi in balia di Antolina che porterà avanti il suo progetto di ucciderla, avvelenandola giorno dopo giorno. La Laguna starà male ma la sua rivale la obbligherà ad uscire di casa e a farsi vedere in paese per dimostrare di essere sana. Tale richiesta però finirà per far precipitare la situazione: l'ordine di Antolina causerà, infatti, l'ennesimo malore in Elsa che questa volta non passerà inosservato.

Trame Il Segreto: Maria sospetta di Fernando

Gli spunti non mancheranno nella puntata odierna de Il Segreto, durante la quale Maria continuerà ad indagare alle spalle di Fernando, per capire cosa stia tramando. La Castaneda riuscirà a frugare tra i documenti dell'ex marito e qui scoprirà qualcosa che la sconvolgerà, facendole temere di essere stata scoperta. A questo punto non ci sarà più tempo da perdere e Maria, Raimundo e Mauricio tenteranno di elaborare un nuovo piano per bloccare una volta per tutte il Mesia, affidandolo alla giustizia.

La situazione, però si farà sempre più rischiosa in quanto l'uomo sarà sempre più convinto che Beltran ed Esperanza non siano morti nell'incendio della casa a Cuba. Julieta porterà avanti il suo progetto per persuadere i lagunari ad aiutare Severo. Alla fine, la donna riuscirà a convincerli a firmare una petizione ma non a portarli in tribunale come aveva sperato fin dall'inizio.