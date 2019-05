Il Segreto torna in onda sette giorni su sette, mantenendo il suo posto anche nel palinsesto domenicale di Canale 5. Come abitudine consolidata degli ultimi mesi, la telenovela spagnola verrà trasmessa nella rete ammiraglia Mediaset al termine di Una Vita con un orario diverso rispetto alla programmazione feriale: inizierà alle ore 16:20 circa e proseguirà fino alle ore 17:20, quando lascerà spazio a Domenica Live di Barbara d'Urso.

La puntata odierna sarà ancora concentrata sulle sorti di Elsa e alla sua difficile convivenza con Antolina. La Laguna si è trovata molto vicina dall'aprire lo scrigno della sua rivale per trovare suoi eventuali segreti, ma è stata scoperta prima dell'apertura. Ciò però oggi non la porterà a demoralizzarsi. Al contrario: nonostante le sue preoccupanti condizioni di salute, la Laguna sarà più che mai decisa a portare avanti il suo piano.

Il Segreto anticipazioni: Dolores si preoccupa per Elsa

La puntata odierna de Il Segreto, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16:20 circa, si aprirà con l'arrivo a Puente Viejo di un malvivente.

Anticipazioni Il Segreto: Elsa preoccupa Dolores

L'uomo sarà in realtà un falsario che cercherà di piazzare delle banconote false tra gli abitanti del paesino. La curiosità di Marcela, convinta che il marito le stia nascondendo qualcosa, metterà in seria difficoltà Matias. Quest'ultimo inizierà a pensare che il suo piano possa naufragare nel peggiore dei modi. Elsa cercherà di essere forte e di dare tutta se stessa pur di smascherare Antolina. Eppure le sue condizioni di salute cominceranno a destare una certa preoccupazione in paese.

L'avvelenamento messo in atto dalla terribile moglie di Isaac darà i suoi primi segni e la prima a mostrare dei sospetti per le sorti della Laguna sarà la sempre attenta Dolores. Quest'ultima, infatti, cercherà di capire con Elsa cosa stia accadendo ma, non trovando riscontri da parte sua, deciderà di rivolgersi a Consuelo e Marcela.

Trame Il Segreto: un piano con i lagunari

Mentre le sorti di Elsa desteranno l'apprensione dei compaesani, nella puntata de Il Segreto di oggi pomeriggio lei non sembrerà affatto interessata alla sua salute, preferendo concentrarsi sulle indagini contro Antolina.

Quest'ultima l'ha interrotta poco prima dell'apertura dello scrigno ma ciò non basterà per demoralizzare la Laguna. Insieme a tale vicenda, verrà concesso spazio anche ad altre trame degne di nota che coinvolgeranno Severo Santacruz. In municipio, infatti, si parlerà di una strategia per vincere la causa contro la miniera. Sotto la direzione del sindaco Carmelo, verrà studiato un piano per fare in modo che in tribunale siano i lagunari ad avere la meglio.