La programmazione de Il Segreto non conosce pausa, poiché la soap spagnola continua ad andare in onda sette giorni su sette su Canale 5 (con la sola eccezione del martedì sera su Rete 4). La telenovela troverà dunque spazio nella rete ammiraglia Mediaset anche oggi 11 maggio, a partire dalle ore 15:15 circa, ovvero al termine di Una Vita.

Anticipazioni Il Segreto: Elsa rifiuta la proposta di Fe

L'appuntamento odierno sarà ampiamente dedicato all'allontanamento di Elsa, accusata di avere rubato del denaro alla locanda. Molti amici della Laguna le hanno voltato le spalle, ma non sarà questo il caso di Fe, che la raggiungerà per sottoporle un'importante proposta.

Le anticipazioni della puntata odierna de Il Segreto partono proprio dalla fuga di Elsa, che si troverà sola come non mai dopo il furto avvenuto alla locanda.

Fe la raggiungerà per tenderle una mano e darle ospitalità, ma a sorpresa la Laguna rifiuterà, affermando di non voler fare ritorno nel paese che le ha provocato solo sofferenze. Anche Meliton raggiungerà la donna mentre si troverà sola e disperata e la sua proposta verrà presa in considerazione da Elsa. L'uomo infatti le consiglierà di rifugiarsi in un vecchio capanno abbandonato in attesa che la situazione si evolva. Nel frattempo, le sorti dell'ex fidanzata di Isaac saranno oggetto di preoccupazione anche per Adela e Irene, che organizzeranno una riunione per discutere di quanto accaduto. Le due donne chiederanno a tutti i presenti di agire in qualche modo per aiutare Elsa.

Trame Il Segreto: ancora indagini per Severo

Proseguendo con le anticipazioni della puntata odierna de Il Segreto, Severo proseguirà le sue indagini per capire quale sia la causa scatenante dell'avvelenamento. In collaborazione con Carmelo e Saul, Santracruz si appresterà a ispezionare la miniera per trovare una soluzione definitiva al problema. Raimundo rifiuterà di vendere le proprietà di Madrid, come proposto da Maria e Fernando. Il denaro dovrebbe essere utilizzato per pagare il riscatto di Emilia e Alfonso, ma la mancata collaborazione dell'ex locandiere lascerà presagire a qualche mistero anche da questo punto di vista.

Tra un problema e l'altro, oggi Il Segreto lascerà spazio anche a Paco e Onesimo. I due saranno molto vicini dal trovare un accordo per la gestione dell'attività di pompe funebri di Puente Viejo.