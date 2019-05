Come abitudine consolidata delle ultime settimane, sono due le puntate de Il Segreto previste nella giornata del martedì. La prima va in onda di pomeriggio su Canale 5 a partire dalle ore 16:40 circa, mentre la seconda si sposta su Rete 4 in prima serata.

La telenovela, infatti, comincia alle ore 21:30 circa e prosegue fino alle ore 22:35 circa, quando lascia spazio all'altra serie iberica Una Vita. La puntata serale di oggi 14 maggio offre diverse trame interessanti, a partire dal rimprovero che Saul rivolge verso Julieta a causa della sua intromissione nei suoi affari. Fernando, invece, sparisce dalla villa senza dare una spiegazione e il fatto non può fare altro che preoccupare ulteriormente Maria e Raimundo.

Anticipazioni Il Segreto: sta per scadere il riscatto di Emilia e Alfonso

Spazio inoltre alle sorti di Elsa, ancora alle prese con la sua difficile convivenza con Antolina, ma allo stesso tempo pronta a tutto pur di smascherare la rivale.

Il Segreto anticipazioni: la sparizione di Fernando

È tempo di una nuova puntata de Il Segreto che anche questa settimana è confermato in prima serata su Rete 4. In tale episodio, Saul è molto arrabbiato con Julieta che ha continuato ad intromettersi nei suoi problemi anche se lui le ha chiaramente chiesto di non farlo.

Anche Carmelo e Severo sono molto arrabbiati con la ragazza: l'avevano messa in guardia ma lei è andata avanti con la sua iniziativa senza dar loro ascolto. Per questo motivo, i due amici le rinnovano la richiesta di farsi da parte una volta per tutte. Il termine per il pagamento del riscatto di Emilia e Alfonso si avvicina e i problemi non mancano. Oltre a Prudencio, che ha informato Maria e Raimundo di non riuscire a reperire il denaro nei tempi necessari, anche Fernando causa la preoccupazione di nonno e nipote. Il Mesia, infatti, sparisce improvvisamente a pochi giorni dalla scadenza, senza più dare notizie di sé.

Trame Il Segreto: Elsa continua il suo piano

Secondo quanto riportano le anticipazioni de Il Segreto della puntata serale di oggi, Antolina continua a trattare Elsa come una schiava, affidandole i lavori più duri in assenza di Isaac, ma il suo comportamento non spaventa la Laguna. Al contrario, quest'ultima è pronta a qualsiasi sacrificio pur di smascherare gli intrighi della rivale. Consuelo cambia improvvisamente umore: per giorni era apparsa seria e preoccupata per le sorti di Elsa, ma di punto in bianco diventa allegra e sorridente.

E proprio questa novità insospettisce Marcela, che comincia a porre delle domande alla nonna di Julieta. Anche la strana complicità tra Matias e Isaac scatena la curiosità di Marcela, la quale comincia a pensare che il marito le stia nascondendo qualcosa di importante.