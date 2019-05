Succose anticipazioni de Il Segreto giungono in merito alle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 (e Rete 4 il martedì sera) dal 12 al 18 maggio. In tale periodo torneranno alla ribalta i dubbi relativi alla morte di Donna Francisca quando Raimundo e Mauricio parleranno di una misteriosa 'lei'. Elsa continuerà ad essere trattata quasi come una schiava da Antolina, che a sua volta tenterà di liberarsi della rivale una volta per tutte. L'intervento di Julieta a favore di Severo si complicherà in un primo momento, anche se successivamente Pilar farà un passo indietro.

Anticipazioni Il Segreto: Donna Francisca potrebbe essere viva

Alla villa, infine, continuerà ad esserci grande preoccupazione per le sorti di Emilia e Alfonso. E mentre Prudencio proverà a recuperare il denaro per pagare il riscatto, Fernando entrerà in possesso di una foto riguardante proprio i due coniugi scomparsi.

Il Segreto anticipazioni: una donna si nasconde nelle catacombe

La morte di Donna Francisca aveva destato più di qualche sospetto tra i telespettatori de Il Segreto e l'argomento tornerà ad essere di grande attualità nelle puntate che verranno trasmesse dal 12 al 18 maggio.

Pubblicità

Mauricio, infatti, confesserà a Raimundo di sapere che 'lei' è ancora viva e si nasconde nelle catacombe della villa. Non verrà fatto il nome della persona in questione ma sarà impossibile fare a meno di pensare proprio alla Montenegro. Nel frattempo, Julieta confesserà a Saul e Severo di avere perso l'appoggio di Pilar e degli abitanti di Las Lagunas ma successivamente la situazione potrebbe volgere nuovamente a favore della famiglia Santacruz. Prudencio informerà Julieta che oramai l'annullamento del loro matrimonio è cosa fatta ma si dirà preoccupato in merito al cambio valuta tra Spagna e Francia.

Il denaro che verrà ottenuto dalla vendita dei terreni di Donna Francisca, quindi, potrebbe non essere sufficiente per pagare il riscatto di Emilia e Alfonso. Fernando consegnerà a Maria una foto dei suoi genitori, asserendo che essa gli sia stata consegnata dai rapitori.

Trame Il Segreto: Elsa viene avvelenata da Antolina

Per quanto riguarda le vicende di Elsa, le anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana confermano che lei continuerà a vivere a casa di Isaac e ad essere trattata come una schiava da Antolina.

Pubblicità

Quest'ultima però non potrà sospettare che, dietro alla presenza della rivale, ci sia un piano ben orchestrato e che dovrà servire per incastrarla una volta per tutte. Approfittando dell'assenza di Antolina, infatti, Elsa userà una chiave da lei trovata in precedenza per aprire il portagioie della moglie di Isaac. Non riuscirà però a raggiungere il suo obiettivo perché Antolina farà ritorno a casa prima del previsto. Non soddisfatta di trattare male la rivale, la dark lady ordirà anche un piano per liberarsi di lei una volta per tutte.

Pubblicità

Comincerà a farle assumere del veleno ed, infatti, Elsa evidenzierà dei piccoli problemi di salute fino a svenire durante un litigio.