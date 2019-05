Torna il doppio appuntamento quotidiano con la telenovela Il Segreto che oggi, 7 maggio, verrà trasmessa sia di pomeriggio su Canale 5 che in prima serata su Rete 4. Considerando i positivi ascolti del serale, Mediaset ha infatti deciso di confermare la serie iberica anche con la puntata che comincerà alle ore 20:30 e proseguirà fino alle ore 21:25. Solo successivamente avrà inizio Una Vita, che andrà avanti fino a tarda serata e si concluderà alle ore 23:30 circa.

Anticipazioni Il Segreto: Elsa lascia Puente Viejo

L'appuntamento odierno su Rete 4 sarà ampiamente caratterizzato dalla difficile situazione in cui si troverà Elsa dopo il furto alla locanda: la giovane ammetterà di avere sottratto il denaro a Matias e Marcela e verrà cacciata dagli amici. Quasi tutti a Puente Viejo le volteranno le spalle, credendo che lei sia una ladra. E il fatto la porterà a lasciare il paese, trovando rifugio in un vecchio rudere nel bosco.

Anticipazioni: Elsa non si allontana molto dal paese

I problemi non hanno mai fine per Elsa che, ancora una volta, si troverà sola contro tutti.

Pubblicità

Nella puntata de Il Segreto che Rete 4 trasmetterà questa sera in prima serata, la Laguna dovrà fare i conti con la sua confessione a Matias e Marcela. Dopo avere ammesso di avere sottratto loro il denaro alla locanda, l'ex fidanzata di Isaac verrà cacciata dagli amici e dovrà decidere se lasciare definitivamente Puente Viejo. In effetti, si allontanerà dal luogo che a lei ha causato molte sofferenze, ma il suo non sarà un addio. Ancora una volta non riuscirà a lasciarsi tutto alle spalle, trovando rifugio in un vecchio rudere non lontano dal complicato paesino spagnolo. E proprio qui, nei prossimi giorni, verrà sorprendentemente raggiunta da Isaac per una proposta che lei non potrà rifiutare.

Trame Il Segreto: ancora problemi per Isaac

Oltre alla complicata situazione nella quale si troverà Elsa, le anticipazioni de Il Segreto di oggi si concentrano su Severo e il problema delle acque contaminate. Santacruz sarà avvilito per la mancata soluzione del caso e la scarsa collaborazione degli abitanti del paese, che rifiuteranno di dargli aiuto per capire chi sia il colpevole di questo gravissimo problema. A correre in soccorso dell'amico, invece, sarà Julieta che cercherà di scoprire qualche dettaglio in più sulla questione parlando con Pilar.

Pubblicità

Tra le due donne nascerà fin da subito una certa affinità, anche se Julieta non sarà completamente sincera con la sua nuova amica: non solo eviterà di rivelarle di essere alla ricerca di una soluzione al problema di Severo, ma non le parlerà neppure della sua relazione con Saul, il 'protetto' di Donna Francisca. E queste omissioni potrebbero diventare causa di incomprensioni nell'immediato futuro.