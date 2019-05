Domani 9 maggio, alle 21:20 circa su Rai1, andrà in onda la puntata finale della fiction televisiva 'Mentre ero via'. Finalmente il pubblico scoprirà tutta la verità nei riguardi di Monica, la protagonista della serie interpretata da Vittoria Puccini. La donna che ha perso i suoi ricordi di ben 8 anni fa mentre scappava dalla villa, sta tentando in tutti i modi di recuperarli. Molte persone però, le hanno raccontato una verità diversa sulla vita, cosa che l'ha molto confusa sul suo passato.

Anticipazioni 'Mentre ero via' atto finale: la Grossi farà i conti con una rivelazione

Nella puntata finale, finalmente la Grossi recupererà la sua memoria e scoprirà cosa è veramente accaduto a Marco, suo presunto amante e Gianluca, il marito.

Spoiler puntata finale di 'Mentre ero via'

Le ultime anticipazioni riguardo all'atto finale di Mentre ero via rivelano l'esistenza di una puntata molto avvincente e sorprendente. Finalmente la verità verrà a galla e Monica scoprirà quali colpe sono le sue in tutta questa vicenda e quali no.

Diverse saranno le complicazioni però: tutti quelli che lei considerava amici saranno visti da lei come nemici e successivamente la situazione si capovolgerà nuovamente. Le uniche persone di cui si fida ciecamente sono i suoi figli, che in tutta questa vicenda ne hanno attraversato tante.

Ci saranno dunque continui ribaltoni, fino a quanto la memoria di Monica non tornerà nuovamente vivida definitivamente. Quando la Grossi ricorderà tutto, verrà a conoscenza di una rivelazione sconvolgente per lei. Purtroppo al momento non si sa quale sia questa rivelazione e dunque non resta che attendere la messa in onda di domani sera per saperne di più.

Replica in streaming di Mentre ero via: dove rivedere tutte le puntate

Per tutti i telespettatori e gli amanti della Serie TV in questione che però non potessero assistere alla puntata finale o si fossero persi alcuni degli episodi precedenti, sarà possibile recuperare tutte le messe in onda attraverso il sito di Rai Play. All'interno di esso infatti, sono presenti tutte le puntata di Mentre ero via o delle altre fiction televisive trasmessa dall'ente e già andate in onda.

Utilizzare il servizio è molto semplice, basterà recarsi sul sito web di Rai Paly ed effettuare una piccola registrazione senza alcun costo da dover pagare.

Oltre al sito online, è presente anche l'omonima applicazione di Rai Play per smartphone e tablet. L'app è scaricabile su dispositivi Android e iOS e permette di accedere a tutti i contenuti in maniera comoda e veloce quando non si ha possibilità di avere un computer a portata di mano. Attraverso il proprio smartphone ed una connessione ad internet, si ha possibilità di riguardare le repliche in qualsiasi momento lo si voglia.