Tra le fiction più amate e seguite di questa stagione televisiva di Rai 1 vi è sicuramente Mentre ero via, la nuova serie con protagonisti Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno, che settimana dopo settimana ha saputo conquistare l'affetto e il gradimento del pubblico della rete ammiraglia, registrando risultati d'ascolto molto positivi. Un grande successo che tuttavia è giunto al termine di questa prima stagione: giovedì 9 maggio alle ore 21:30 circa andrà in onda la sesta e ultima puntata della fiction, la quale si preannuncia ricca di colpi di scena a dir poco imperdibili.

Mentre ero via, gli spoiler dell'ultima puntata: per Monica arriva il momento della verità

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla sesta e ultima puntata di Mentre ero via rivelano che per Monica, dopo settimane passate a cercare di scoprire la verità su quello che potrebbe essere successo la notte in cui c'è stato quel maledetto incidente, arriverà il momento della resa dei conti finale.

Mentre ero via trama ultima puntata

Per la donna, infatti, è giunta l'ora di sparigliare tutte le carte in tavola, complice anche il fatto che grazie ad un grande lavoro, Monica è riuscita a recuperare quasi del tutto la memoria e quindi cominciano ad affiorare dei ricordi sempre più dettagliati e precisi su quello che sarebbe successo in quella maledetta notte che le ha cambiato per sempre la vita.

Quelle che sono le reali colpe di Monica, in tutta questa faccenda, verranno a galla in questa sesta puntata finale della fiction, caratterizzata da continui ribaltamenti della realtà.

Pubblicità

In particolar modo vedremo che nel momento in cui Monica riacquista la memoria, scoprirà che le persone che fino a questo momento considerava sue alleate, in realtà sono diventate i suoi nuovi nemici.

Una rivelazione bomba nel finale di stagione di Mentre ero via

Ma il colpo di scena di questa sesta e ultima puntata di Mentre ero via in onda giovedì prossimo in prime time su Rai 1, rivelano che ci sarà un clamoroso colpo di scena finale: una rivelazione che spiazzerà tutti, compresa la protagonista stessa, e che mescolerà ancora una volta tutte le carte in regola, lasciando senza parole anche gli spettatori da casa che hanno seguito con grande interesse la fiction.

Insomma un finale che si preannuncia a dir poco imperdibile per questa fiction che ha ottenuto risultati d'ascolto molto importanti nel prime time di Rai 1. Anche giovedì scorso, Mentre ero via, ha conquistato l'attenzione di oltre 5.3 milioni di spettatori nel prime time, arrivando a toccare quasi il 24% di share medio. Un risultato molto importante per la rete ammiraglia che ha vinto a mani basse la sfida degli ascolti serali di questa settimana.