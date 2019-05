Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca "Tempesta d'Amore", relative alle puntate che andranno in onda dal 12 al 18 maggio. Fra le vicende più importanti ci saranno i sentimenti non corrisposti di Tina per Robert, i primi momenti in famiglia di Joshua con il padre, le manipolazioni di Christoph ai danni di Annabelle, il triangolo formato da Romy, Jessica e Paul, e infine la delusione di Boris nei confronti del fidanzato Tobias.

Tempesta d'Amore: anticipazioni 12-18 maggio.

Tina sempre più innamorata di Robert

Gli spoiler di "Tempesta d'Amore" segnalano che Joshua si convincerà dell'innocenza di Madeleine grazie all'intervento di Denise. Boris sarà sempre più deluso dalle bugie di Tobias, arrivando a mettere in discussione la loro relazione. Tina sarà sul punto di dichiararsi a Robert, ma all'ultimo momento desisterà dal suo intento.

Un'inattesa reazione di Christoph costringerà Denise a chiedere aiuto a Joshua. In cucina, Tina sbaglierà la preparazione di un piatto piuttosto semplice, e sarà costretta a rivelare a Hildegard di essere così innamorata di Robert da non riuscire a pensare ad altro se non a lui.

Pubblicità

Christoph continuerà a manipolare Annabelle per portare avanti i suoi loschi piani.

Madeleine scomparirà nel nulla e Robert ed Eva cominceranno a cercarla nelle vicinanze dell'hotel: la coppia riuscirà a trovare la madre di Joshua in un luogo davvero insolito. Fabien, preso dalla felicità del ritorno inatteso di Valentina, rischierà di dimenticare di recarsi all'esame di guida.

Denise vuole lasciare il Furstenhof

Hildegard rifiuterà di diventare la modella principale della nuova campagna pubblicitaria di "Miss X", anche se permetterà comunque a Jessica di scattarle alcune foto.

Madeleine, Robert e Joshua vivranno i loro primi momenti insieme, scatenando la gelosia di Eva. Infastidita dal comportamento che il padre sta avendo nei confronti della famiglia Saalfeld, Denise manifesterà la sua intenzione di lasciare il Furstenhof.

In seguito ad un malinteso, Romy finirà per litigare animatamente con Jessica, scatenando l'ira vendicativa della ragazza, la quale cercherà di sabotare il carretto dei gelati della rivale già difettoso.

Pubblicità

Comprendendo appieno la gelosia di Eva, Madeleine si avvicinerà alla moglie di Robert e le farà una rivelazione inaspettata.

Una decisione di Christoph farà allontanare ancora di più Denise dalla sorella Annabelle. Hildegard e Alfons rimarranno così entusiasti delle foto della campagna pubblicitaria di "Miss X", da pentirsi di aver rifiutato un'eventuale collaborazione con Jessica. Dopo aver parlato con Joshua, Denise prenderà un'importante decisione per il suo futuro.