Arrivano le nuove anticipazioni settimanali di una delle soap opera più seguite e amate d'Italia, "Tempesta D'amore". Le trame di cui parleremo qui di seguito fanno riferimento alle puntate che andranno in onda in Italia dal 19 al 25 maggio. Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno all'arrivo del padre di Romy al Furstenhof, al riavvicinamento di Tobias e Boris, al salvataggio di Werner da parte di Joshua e alle conseguenze che la lista di Tina avrà all'interno del personale dell'hotel.

Boris sentirà la mancanza di Tobias

Le ultime anticipazioni di "Tempesta D'amore" ci segnalano che Denise e Joshua decideranno di trascorrere una giornata spensierata al lago, evitando in questo modo di farsi coinvolgere nei litigi delle loro rispettive famiglie. Jessica proverà a convincere Paul che Romy intende far del male al loro bambino. Hildegard consiglierà a Tina di scrivere una lista dei difetti di Robert, in modo da fare disinnamorare la ragazza di lui.

Tempesta D'amore - anticipazioni dal 19 al 25 maggio

Boris sentirà la mancanza di Tobias e deciderà di riavvicinarsi al suo fidanzato. Intuendo le intenzioni del figlio, Christoph metterà a punto un nuovo piano per separare nuovamente i due giovani. Hildegard e Werner parteciperanno ad un ballo di beneficenza, in cui finiranno per unirsi in un romantico valzer. Paul affronterà Jessica e le dirà cosa ha scoperto del suo intrigo. Subito dopo aver ballato con Hildegard, Werner capirà di provare qualcosa per lei.

La lista scritta da Tina sui difetti di Robert finirà nelle mani sbagliate e sarà divulgata nelle cucine del Furstenhof. Per conquistare il padre di Romy, Paul chiederà ad Alfons di insegnargli a pescare: per tale motivo su recherà al lago con lui. Arrivati sul posto, però, finiranno per litigare animatamente con uno sconosciuto.

Il padre di Romy arriverà all'hotel

I rapporti fra Joshua e Werner continueranno ad essere molto freddi e distaccati, fino a quando il destino non li metterà di fronte ad un imprevisto che potrebbe far perdere la vita ad uno di loro.

Boris capirà di potersi fidare di nuovo di Tobias e lo difenderà davanti a Christoph. Arriverà al Furstenhof il padre di Romy, Hieronymus Ehrlinger, un uomo dal carattere forte nonché sostenitore delle vecchie tradizioni. Joshua sarà portato in condizioni critiche in ospedale dopo aver salvato la vita a Werner. Tina cercherà in tutti i modi di fare ammenda per aver scritto la lista dei difetti di Robert. Denise si recherà in ospedale da Joshua e lo bacerà mentre non è ancora cosciente.

Dopo essere stato salvato da suo nipote, Werner comprenderà di tenere veramente a Joshua. Romy presenterà suo padre a Paul, senza sapere che il suo fidanzato lo ha già incontrato in precedenza al lago.