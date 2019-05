Anche questa stagione del dating show di Mediaset condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, è quasi giunta al termine e, come di consueto, si concluderà con le scelte dei tronisti nella famosa villa. I tre tronisti del trono classico, Andrea Zelletta, Giulia Cavaglià e Angela Nasti, ormai devono avere le idee chiare su chi dei loro corteggiatori scegliere come compagno di vita e, stando alle anticipazioni che trapelano online, Andrea Zelletta sarebbe il primo dei tre tronisti a compiere la tanto attesa scelta.

Anticipazioni Uomini e Donne: Andrea Zelletta vicino alla scelta

L'ultima registrazione riguardo le vicende del trono classico si è svolta più di una settimana fa e da allora non se ne è saputo più nulla. Ciò nonostante, secondo le anticipazioni che si trovano sul web, nella prossima registrazione del programma, che probabilmente si terrà durante questo fine settimana, Andrea Zelletta si troverà faccia a faccia assieme alle due corteggiatrici Natalia e Klaudia nella villa per togliersi ogni dubbio e scegliere chi sarà la sua dama.

Ancora non ci è dato sapere se la scelta del cavaliere si terrà, come per l'anno scorso, nella stessa villa che ha ospitato i tronisti della precedente edizione del dating show di Mediaset, ciò nonostante, sappiamo che la messa in onda sarà nel pomeriggio e non di sera, come per le precedenti stagioni.

Anticipazioni U&D: Andrea dovrà scegliere tra Natalia e Klaudia

Nella registrazione del 7 maggio, il cavaliere Andrea Zelletta aveva ridotto il campo alle due troniste Natalia e Klaudia eliminando Giorgia e Muriel.

Proprio di recente, l'ormai ex tronista è stata intervistata dal magazine ufficiale della trasmissione, pronosticando che secondo lei il cavaliere sceglierà Klaudia e non Natalia come molti dei fan si aspetterebbero.

Per quanto riguarda Muriel, invece, la tronista non si era presentata in studio e Andrea non sembrava preoccupato più di tanto. Infatti, poco dopo, la tronista ha annunciato il suo addio dalla trasmissione. Il cavaliere ha lasciato in gara quindi soltanto Natalia e Klaudia.

Nelle ultime esterne, Andrea ha avuto un incontro molto passionale con Natalia, lasciando presagire che sceglierà proprio lei. Dopo una serie di litigi, i due hanno vissuto una romantica passeggiata al parco che si è conclusa con tanti baci. Questi hanno fatto scoppiare a piangere Klaudia, convinta del fatto che ormai il cavaliere non la sceglierà. Lo stesso Andrea ha rimproverato la tronista poichè è stata lei a rifiutarsi di uscire con lui nell'ultima esterna.

Poco dopo, però, il cavaliere deciderà di invitare a ballare la tronista, scatenando l'ira di Natalia.