Prosegue l'appuntamento quotidiano con Uomini e donne di Maria De Filippi e domani, martedì 21 maggio, andrà in onda una nuova puntata del dating show dedicata al trono over. Questo pomeriggio, nel corso della prima parte di questa registrazione abbiamo visto che la protagonista è stata ancora una volta Gemma Galgani, alle prese con un nuovo corteggiatore.

La dama torinese si è lasciata andare anche a dei momenti di tenerezza con la new enrty Mario, scatenando l'ira di Tina Cipollari che anche questa volta si è scagliata contro la Galgani. Cosa succederà nel corso della puntata in onda martedì pomeriggio in tv? I protagonisti di questo appuntamento saranno Ida e Riccardo.

Uomini e donne, le anticipazioni del 21 maggio: Gemma VS Barbara

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni della prossima puntata di Uomini e donne che sarà trasmessa domani 21 maggio alle ore 14.45 circa su Canale 5, rivelano che si tornerà a parlare della coppia composta da Ida e Riccardo, i quali hanno scelto di darsi l'ennesima possibilità dopo che avevano deciso di mettere la parola fine alla loro storia d'amore.

Uomini e donne anticipazioni 21 maggio

Ebbene sembrerebbe che al momento non ci siano presupposti positivi per far decollare questa storia, visto che Riccardo in studio rivelerà che le aspettative sono state diverse rispetto alla realtà dei fatti. Ida, dal canto suo, rivelerà al pubblico della trasmissione di Uomini e donne che Riccardo continua a prendere tempo e questa cosa non le sta più bene. 'Io non voglio perdere più tempo', ribadirà Ida piuttosto seccata, dando il via così all'ennesima discussione con Riccardo.

Occhi puntati anche su Gemma Galgani, che sarà protagonista di un acceso dibattito in studio con la sua 'rivale' Barbara. 'Nella prima puntata sei venuta qui a parlare male di me', dichiara la Galgani, piuttosto seccata dal comportamento di Barbara.

Le varie puntate di Uomini e donne in replica su Mediaset Play

In attesa di vedere in onda questo nuovo appuntamento con Uomini e donne trono over in onda domani pomeriggio su Canale 5, vi ricordiamo che potrete rivedere tutte le puntate che vengono trasmesse quotidianamente su Canale 5 in replica streaming online accedendo al sito web gratuito Mediaset Play oppure su WittyTv, accedendo alla sezione dedicata interamente al dating show condotto da Maria De Filippi.

In questo modo, quindi, é possibile riguardare in qualunque momento le varie puntate del trono over o classico che vengono trasmesse. Scaricando le applicazioni omonime gratuite su tablet oppure cellulare, inoltre, sarà possibile vedere i vari appuntamenti di U&D in streaming anche dai dispositivi mobili, senza dover ricorrere per forza al computer di casa.