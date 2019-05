L’ultima registrazione della stagione del trono over di Uomini e Donne è stata caratterizzata da un intenso bacio, da un lieto annuncio e da un doppio serrato confronto. Come riportato da Il Vicolo delle News questo pomeriggio si è chiuso il percorso della stagione 2018/19 degli over con l’ultimo atto che ha visto protagonista, nella fase iniziale, Gemma Galgani.

Pubblicità

Pubblicità

Come di consuetudine la puntata è iniziata con il confronto tra la dama torinese e Tina Cipollari tra provocazioni e battute esilaranti. In seguito Gemma ha riferito che la conoscenza con Mario procede a gonfie vele ed è stata mandata in onda l’esterna.

Tra coccole e tenerezze la coppia si è data appuntamento sotto la Mole Antonelliana a Torino per il primo vero bacio. Tra Riccardo e Ida c’è stata una nuova frenata con la dama di origini siciliane delusa da alcune dichiarazioni rilasciate dal cavaliere sul magazine di Uomini e donne.

Mauro e Lisa sono tornati a Uomini e Donne per annunciare che si sposeranno l'anno prossimo

Alla fine la Platano ha lasciato lo studio in lacrime. La lieta novella di giornata è arrivata da Mauro e Lisa, fidanzati dal 2017, che sono tornati in trasmissione per annunciare che si sposeranno tra un anno.

Gemma, la dedica audace di Mario

Chiusa l’altalenante rapporto con Rocco Fredella e le discusse conoscenze con Stefano e Fabrizio, Gemma Galgani ha iniziato a frequentare Mario, un uomo originario di Castellammare di Stabia. Nel corso della puntata registrata questo pomeriggio la dama torinese ha riferito che con il cavaliere si è creato un bel feeling e che si è trovata benissimo in esterna con lui.

Pubblicità

In seguito è stato mandato in onda il filmato con la coppia che si è ritrovata al bowling. Il napoletano ha avuto dolci parole per la Galgani affermando che voleva essere l’acqua della sua doccia per toccarla.

Gemma ha spiegato che i due si sono scambiati numerosi baci a stampo e che si sono ripromessi di trascorrere un momento più intenso sotto la Mole Antonelliana. Successivamente Mario ha dimostrato tutta la sua cavalleria regalando delle orchidee a forma di farfalla alla piemontese.

Riccardo rivela di non essere innamorato, Mauro e Lisa si sposano

La registrazione è proseguita con il nuovo confronto tra Ida e Riccardo con la dama che ha manifestato la propria delusione per l’intervista rilasciata dal tarantino al magazine di Uomini e Donne. Inoltre la trentasettenne siciliana ha spiegato che in dieci giorni si è fatto sentire pochissime volte. Ad un certo punto Ida ha congedato Guarnieri restituendogli il bracciale e riferendo che avrebbe dovuto confrontarsi con Roberta Di Padua che l’aveva definita falsa.

Pubblicità

Prima della fine della registrazione Maria ha invitato Riccardo a far chiarezza sui suoi sentimenti nei confronti della Platano. Il tarantino ha ammesso che non è innamorato ma che le mancava. Ida è scoppiata in lacrime ed ha lasciato lo studio affermando che era tutto finito. Durante la puntata sono intervenuti Mauro e Lisa, due ex protagonisti del trono over, che hanno annunciato che convoleranno a nozze tra un anno.