Uomini e donne, il popolare dating show dei sentimenti di Canale 5, sta per avviarsi verso il gran finale di questa edizione e l'attesa maggiore è tutta incentrata su quelle che saranno le scelte dei tre attuali tronisti in carica (Angela, Giulia e Andrea).

Pubblicità

Pubblicità

I fan della trasmissione condotta da Maria De Filippi si chiedono se avremo modo di vedere delle nuove scelte in villa così come sono state le ultime trasmesse quest'anno oppure se si tornerà alla 'vecchia formula' e quindi alle sedute rosse e ai petali in studio. A fare un po' di chiarezza è stata Raffaella Mennoia, la storica autrice di Uomini e donne, la quale ha deciso di rivelare tutto ai tantissimi fan della trasmissione.

Le scelte finali a Uomini e donne: la Mennoia annuncia che andranno in onda in diretta

Coloro che si aspettavano delle scelte speciali trasmesse in prime time così come state quelle di Teresa Langella e Lorenzo Riccardi rimarranno delusi visto che non sono previsti degli ulteriori speciali in prime time.

Anticipazioni Uomini e donne, le scelte finali

Nonostante i buoni ascolti che la trasmissione di Maria De Filippi aveva registrato anche con la versione serale dedicata alle scelte, con una media di oltre 3.3 milioni di spettatori e il 16% di share, la produzione ha deciso di non replicare l'esperimento in prime time.

E così le scelte finali di Andrea, Giulia e Angela torneranno ad andare in onda in daytime, nel consueto orario delle 14:45 e si tornerà anche alla formula classica che da oltre dieci anni riscuote un grandissimo successo.

Pubblicità

Ma le sorprese non sono finite qui perché dalle anticipazioni riportate da Raffaella Mennoia su Instagram, questa volta non ci sarà il rischio di leggere spoiler in giro su quelle che saranno le scelte finali dei tre tronisti, visto che il tutto avverrà in rigorosa diretta su Canale 5.

Grande attesa per le scelte finali dei tre tronisti del dating show

La Mennoia, infatti, ha fatto sapere che questa volta le scelte di Andrea, Giulia e Angela saranno trasmesse in diretta televisiva su Canale 5 e quindi gli spettatori da casa scopriranno 'live' quello che succederà in studio senza il rischio di incorrere nello 'spoiler selvaggio' che viene fatto normalmente sul web e sui social network.

A questo punto, quindi, non resta che attendere la messa in onda di queste puntate speciali della trasmissione di Maria De Filippi che dovrebbero andare in onda nel corso dell'ultima settimana del mese di maggio. Occhi puntati anche sul trono over e in particolar modo sulle vicende sentimentali di Gemma Galgani che in questi giorni si è avvicinata al cavaliere Mario. Usciranno insieme dallo studio di Uomini e donne? Lo scopriremo nelle prossime settimane.