La storia d'amore tra Pamela Barretta e Stefano Torrese sarebbe finita anche per l'intromissione di Roberta Di Padua: è questa l'indiscrezione che arriva dall'ultima puntata di Uomini e donne che è stata registrata. Le anticipazioni del web sulla registrazione dell'8 maggio, infatti, fanno sapere che la dama ha fatto leggere alla 'collega' gli sms compromettenti che si è scambiata con il suo fidanzato quando erano già una coppia: la pugliese, in preda all'ira, ha lanciato addosso al cavaliere l'anello che lui le aveva appena regalato.

Anticipazioni U&D: Pamela lancia un gioiello su Torrese dopo aver letto sms compromettenti.

Roberta mette zizzania tra Pamela e Stefano

Mercoledì, 8 maggio, è stata registrata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne, quella che il pubblico dovrebbe vedere tra un paio di settimane su Canale 5. Le anticipazioni che trapelate su quello che è successo in studio raccontano di un'improvvisa rottura tra due ex protagonisti che erano stati ospitati per parlare dei tanti progetti che avevano.

Stiamo parlando di Pamela Barretta e Stefano Torrese che, ad un paio di mesi dal loro addio alla trasmissione, sono tornati per confermare di essere innamorati e pronti a fare grandi cose insieme.

Il cavaliere, inoltre, ha regalato alla fidanzata un anello come simbolo del sentimento che li lega da qualche tempo.

Il colpo di scena che nessuno si aspettava, però, è arrivato quando Roberta Di Padua ha chiesto la parola per mostrare a tutti i messaggi compromettenti che lei e il fidanzato della pugliese si sono scambiati quando i due facevano già coppia fissa.

Sia Pamela che Gianni Sperti, infatti, hanno letto la conversazione che c'è stata tra la dama e Stefano, e la bella 35enne ha reagito molto male: la Barretta, infatti, ha tirato l'anello addosso al compagno e ha lasciato lo studio in preda allo sconforto e alla rabbia.

Il pubblico pare fosse tutto contro Roberta perché ha voluto mettersi in mostra rovinando un bel momento che due persone stavano vivendo.

Maria De Filippi ha cercato di mettere pace tra Pamela e Stefano facendoli ballare ma, leggendo i messaggi velenosi che i due si stanno mandando su Instagram nelle ultime ore, siamo arrivati alla conclusione che non ci sia riuscita.

Riccardo chiede una seconda possibilità a Ida

La rottura tra Pamela e Stefano non è stato l'unico spunto di discussione interessante che ha offerto l'ultima registrazione di Uomini e Donne Over: le anticipazioni della puntata, infatti, fanno sapere che se una coppia si è detta addio, un'altra potrebbe presto ricongiungersi.

Riccardo Guarnieri, infatti, ha chiesto alla redazione di far tornare Ida Platano in studio perché gli piacerebbe risentirla e rivederla per capire se il loro amore può avere un'altra chance. La parrucchiera ha accettato l'invito, ma ha detto che ci deve pensare bene prima di rimettersi con l'uomo che l'ha rifiutata tante volte nei mesi scorsi.

Anche in questo caso, Roberta Di Padua ha alzato la mano per raccontare alla 'collega' le confidenze che le avrebbe fatto il pugliese su di lei: pare che Riccardo abbia detto alla sua ex che non sarebbe tornato con Ida mai e poi mai.