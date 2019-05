Il trono over di Uomini e donne non risparmia certo emozioni e colpi di scena, come il ritorno di Ida Platano in trasmissione su espressa richiesta del suo ex Riccardo Guarnieri. Nella puntata in onda questo pomeriggio su Canale 5, vedremo che i due si ritroveranno a discutere al centro dello studio di Maria Filippi, con la dama bresciana che accuserà il cavaliere tarantino di non fare nulla per riconquistarla, smentendo di fatto quanto dichiarato dallo stesso nelle scorse puntate. Una accesa discussione che vedrà la dama abbandonare lo studio, stanca dell'indecisione del cavaliere.

La nuova lite

In queste ultime puntate del trono over di U&D abbiamo assistito al clamoroso ritorno di Ida Platano nello studio di Maria De Filippi, richiamata per volere dell'ex fidanzato Riccardo. Il cavaliere tarantino, preso di mira non solo dagli opinionisti ma anche da Roberta Di Padua, ha cercato di convincere la sua ex compagna a dargli una seconda possibilità. La richiesta dell'uomo è stata presa in considerazione dalla dama bresciana, nonostante Roberta abbia cercato sin da subito, di mettere zizzania tra loro.

Uomini e donne, anticipazioni 21 maggio: Ida e Riccardo di nuovo ai ferri corti

Stando alle anticipazioni riportate dal portale 'Witty tv', nella puntata di oggi 21 maggio, vedremo che Ida e Riccardo, al centro dello studio, daranno vita ad una nuova discussione. Sembra che tra i due le divergenze del passato non riescano ad appianarsi e si ritroveranno di nuovo ai ferri corti. Stando a quanto riportato anche dal sito 'Il Vicolo delle news', la Platano avrebbe accusato Riccardo di non fare nulla per riconquistarla, parole che avrebbero irritato non poco il cavaliere.

Ida abbandona lo studio di Uomini e donne

Nonostante le buone intenzioni di Riccardo, sembra che l'impresa di riconquistare Ida stia risultando più ardua del previsto. I due, come vedremo nella puntata di oggi pomeriggio, non riusciranno a trovare un punto di incontro, ma anzi, si lasceranno andare ad un interminabile discussione che culminerà con l'uscita dallo studio della dama bresciana. La donna verrà raggiunta dietro le quinte da Riccardo e solo qui, stando alle anticipazioni fornite dalle pagine social di Uomini e donne, sembra che i due riusciranno in qualche modo a chiarirsi, ripromettendosi di vedersi in serata, prima che la Platano parta per tornare a casa.

Clima infuocato in queste ultime puntate del trono over di Uomini e donne, dove vedremo anche il ritorno di una ex protagonista, Pamela Barretta, la quale tornerà a sedersi nel parterre femminile dopo la fine della relazione con Stefano.

Appuntamento con la nuova puntata dedicata al trono over di Uomini e donne per oggi pomeriggio su canale 5 a partire dalle 14,45.