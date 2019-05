È di qualche ora fa una notizia che riguarda il dating show di Mediaset Uomini e Donne e che sta entusiasmando i fan del programma. Nell'ultimo periodo si è discusso molto su quando Giulia Cavaglià, Angela Nasti e Andrea Zelletta faranno la tanto attesa scelta, anche se c'è da considerare che i tre tronisti sembrano ancora piuttosto indecisi.

Ad ogni modo, proprio di recente è stata diffusa la notizia che in tanti aspettavano. Le scelte avranno luogo con ogni probabilità il 29, il 30 e il 31 maggio. Dopo tanti rumors infatti, la redattirce Raffaella Mennoia ha svelato qualche dettaglio, pubblicando delle storie su Instagram dove ha anche anticipato che le scelte saranno effettuate in diretta su Canale 5.

Raffaella Mennoia: 'no spoiler, le scelte saranno in diretta'

Stando dunque alle Instagram Stories pubblicate della Mennoia qualche ora fa, si ritornerà alle origini, ovvero quando anni fa, la redazione aveva deciso di trasmettere le scelte dei tronisti in diretta televisiva.

Anticipazioni Uomini e Donne: le scelte dei tronisti saranno in diretta il 29, 30 e 31 maggio

Poco tempo dopo però Maria De Filippi aveva proposto di cambiare metodo, registrando in anteprima anche le scelte, in quanto non era facile ogni giorno dover trasmettere in diretta le puntate del dating show e registrando quindi anche le scelte che avrebbero compiuto i partecipanti alla trasmissione. Ciò nonostante oggi, nell'era dell'internet, è ormai facile che molti siti svelino in anticipo quanto accadrà nelle prossime puntate del dating show, per questo motivo la redazione ha deciso di cambiare strategia, almeno per quanto riguarda il momento clou della stagione di Uomini e donne, cioè le scelte.

La Mennoia inoltre ha voluto fare chiarezza sulle voci che stavano circolando negli ultimi giorni su come procedono le esterne nella villa dei tre tronisti. La redattrice ha infatti dichiarato che queste non si sono ancora concluse e che stanno ancora lavorando per terminare le registrazioni di questa fase finale del programma. Per quanto riguarda invece quando verranno messe in messa in onda le riprese dei tre tronisti all'interno della villa, la Mennoia ha dato delle date approssimative.

La redattrice però ha detto che presto farà sapere le date ufficiali. Ciò nonostante si presume che le scelte potrebbero avvenire a fine mese, il 29, il 30 e il 31 maggio considerato che la redazione ha deciso di tornare al modello tradizionale, facendo scegliere i tronisti del programma in diretta televisiva.

In ogni caso, non ci resta che attendere ulteriori notizie entro le prossime giornate per sapere le date ufficiali per scoprire quale anima gemella sceglieranno i tre tronisti Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglià.