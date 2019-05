La longeva soap opera di Rai tre 'Un Posto al Sole' va in onda sul piccolo schermo tutti i giorni della settimana regalando tanti colpi di scena ai milioni di telespettatori italiani. Le novità non mancano all'interno del prodotto televisivo: anche il mese di maggio porta con sé tanti cambiamenti nella vita dei personaggi principali. Per alcuni protagonisti tornerà il cielo sereno, ma lo stesso discorso non varrà per altri abitanti di palazzo Palladini. Lunedì, 6 maggio, ha inizio una nuova settimana con la soap opera e, negli ultimi giorni, sono trapelate le anticipazioni sulle prossime puntate.

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima settimana

Andrea vuole trovare maggiore tempo da dedicare alla figlia

Le anticipazioni delle puntate che vanno fino a venerdì, 10 maggio, svelano che sarà al centro dell'attenzione delle trame la figura di Andrea. Quest'ultimo si è visto costretto a non poter accompagnare la figlia nella città di Londra, per passare del tempo con la madre Elena. Questa decisione del signor Pergolesi è stata presa dopo una rapina al bar Vulcano. Inoltre la situazione si è aggravata per via della scelta di Arianna di prendere il porto d'armi, in modo da potersi difendere da simili tentativi di furto.

Questa vicenda ha fatto mettere in secondo piano il ruolo di padre e, di conseguenza, il compagno di Arianna (Samanta Piccinetti) vorrà trovare modo per dedicare maggiore tempo alla figlia.

Una mattinata di shopping intensivo, Alice supera il periodo di confusione

Andrea (Davide Devenuto) avrà in mente di chiedere a Marina (Nina Soldano) la possibilità di trascorrere una mattinata intera con la figlia. Per questo motivo il marito di Arianna s'impegnerà per soddisfare i desideri della figlia facendole passare una giornata all'insegna dello shopping intensivo.

L'intento del dipendente del bar Vulcano sarà quello di dimostrare ad Alice di essere presente, sebbene nell'ultimo periodo sia stato costretto a trascurarla a causa di quanto avvenuto nella sua attività lavorativa.

Alice sarà felice di aver chiarito il rapporto con il padre, dopo le ultime incomprensioni a causa delle quali si è sentita trascurata da ogni chiunque. Dunque la giovane adolescente sembrerà aver ritrovato la retta via, superando il periodo di confusione, giustificato dalla lontananza dalla madre.

Inoltre la bambina è rimasta dispiaciuta per la madre che ha perso il bambino e ha cercato di restare al fianco di Elena (Valentina Pace). Alice rimarrà a vivere a casa della nonna in quanto continuerà a non accettare l'idea di stare alla terrazza, dove ci sono altri coinquilini. Non ci resta attendere la messa in onda delle nuove puntate per scoprire nei dettagli cosa succederà.