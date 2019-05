A breve ci saranno delle interessanti novità per gli appassionati della soap Un posto al sole, grazie all'aggiunta di due nuovi personaggi all'interno del cast. Giovedì 6 giugno debutterà Ludovica Nasti nel ruolo di Mia Parisi, mentre successivamente farà il suo ingresso nella soap anche l'attore Luca Capuano nei panni dell'avvocato di successo Aldo Leone.

Luca Capuano sarà Aldo Leone

Il settimanale Nuovo ha mostrato, in anteprima assoluta, le prime immagini sul set di Un posto al sole di Luca Capuano.

L'attore è stato lanciato dalla soap Cento Vetrine ed attualmente è impegnato ne Il paradiso delle signore dove interpreta Sandro Recalcati, un affascinante discografico e talent scout. Tornando ad Un posto al sole, non ci ancora sono molti dettagli sul suo personaggio e non si sa ancora se sarà un "buono" o un "cattivo". Quello che si sa di certo è che vestirà i panni di Aldo Leone, un avvocato penalista di successo. Inoltre l'attore ha fatto una dichiarazione molto interessante sul suo personaggio che, a quanto pare, avrà diverse relazioni personali e lavorative.

Luca Capuano in Un posto al sole interpreterà l'avvocato Aldo Leone

Non si tratterà quindi di un ruolo marginale e Aldo Leone, oltre ad esserci presentato professionalmente, avrà modo di avere una o più relazioni sentimentale, anche se non ci è dato sapere con quale personaggio.

Da L'amica geniale ad Un posto al sole

Siccome ormai il suo ingresso è vicino, ci sono decisamente molti più dettagli sul ruolo che andrà ad interpretare la giovane stella Ludovica Nasti. L'attrice, divenuta celebre grazie al ruolo di Lila da piccola, ne L'amica geniale, interpreterà Mia Parisi, sorella pestifera della povera Alex (Maria Maurigi).

Mia ci verrà presentata nella puntata che andrà in onda giovedì 6 giugno, la ragazzina avrà un caratterino molto dispotico e sembra che sarà in grado di influenzare le decisioni della sorella maggiore. Inizialmente il suo personaggio non risulterà molto simpatico e avrà modo di scontrarsi con alcuni protagonisti.

Alex pronta a trasferirsi alla Terrazza

Alex per puro caso, scoprirà, che da poco si è liberato un posto alla Terrazza e valuterà la possibilità di trasferirsi, in modo da poter essere più vicina al suo posto di lavoro e a Vittorio.

Dopo aver ricevuto il benestare dagli altri inquilini della Terrazza, Alex dovrà fare i conti con la piccola Mia che non sarà affatto felice della scelta della sorella maggiore. In seguito anche Vittorio avrà modo di fare la conoscenza di Mia e, almeno inizialmente, i due non sembreranno andare molto d'accordo. Nel frattempo Alex sembrerà sempre più convinta all'idea di rinunciare di trasferirsi alla Terrazza, Vittorio però non sarà affatto d'accordo con la sua decisione.