Prosegue l'appuntamento con l'apprezzata soap opera di Rai Tre 'Un Posto al Sole' che va in onda sul piccolo schermo tutti i giorni della settimana al solito orario incuriosendo un pubblico eterogeneo. Non si può escludere la faccenda amorosa che vede il personaggio di Guido (Germano Bellavia) alle prese con nuove problematiche. Le anticipazioni degli appuntamenti che partono da lunedì 13 per arrivare fino a venerdì 17 maggio fanno notare che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Salvatore.

Quest'ultimo continuerà a vivere un periodo di confusione e, dopo l'iniziale lite con Guido e Cotugno, accusati di averlo iscritto alla chat online, cambierà parere. Inoltre Cerruti rimarrà sempre più incuriosito dall'applicazione che consente di incontrare la persona ideale.

Il dramma vissuto dal dottor Ferri per la morte del figlio Tommaso in Messico

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Roberto, rimasto scosso dalla morte di Tommaso e che non saprà in quale modo riprendere la propria vita dopo un periodo difficile.

Gli ostacoli non mancheranno all'interno della soap e l'attenzione principale sarà posta intorno alla notizia della scomparsa di Tommaso, che provocherà il dispiacere di Filippo e Roberto. Quest'ultimo sembrerà essere schiacciato dai sensi di colpa per non aver instaurato un degno rapporto con il figlio.

Roberto affronta un periodo di confusione, ma riceve la visita di Marina

L'imprenditore si troverà alle prese con la confusione che gli impedirà di cercare una soluzione per uscire dal tunnel della depressione.

Inoltre Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) potrà contare sulla vicinanza di una persona come Marina. La signora Giordano, nonostante i continui contrasti con l'ex marito, dimostrerà di essere particolarmente legata al padre di Filippo. Ferri si renderà conto del duro colpo subito e non avrà alcuna intenzione di riprendere il ruolo ai Cantieri a causa della presenza di Alberto (Maurizio Aiello).

Cerruti si prepara all'incontro con la persona conosciuta con la chat

Il vigile avrà intenzione di presentarsi all'appuntamento con il partner e sarà euforico di avere un incontro con la persona conosciuta tramite la chat online di incontri.

Questa situazione potrà far ritrovare la serenità a Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) che hanno dovuto fare i conti con il periodo difficile attraversato da Salvatore (Cosimo Alberti).