Le avventure dei protagonisti della longeva soap opera di Rai 3, 'Un posto al sole' in onda sul piccolo schermo dal 21 ottobre 1996 continuano a tenere alta la concentrazione del pubblico curioso di venire a conoscenza dei cambiamenti presenti nella vita dei personaggi principali. Gli abitanti di palazzo Palladini stanno affrontando un periodo complesso nella loro esistenza che li sta mettendo a dura prova, al punto che devono prendere delle decisioni importanti per capire in quale modo agire.

Un Posto al Sole: anticipazioni settimanali

È il caso di Filippo scosso dalla notizia della probabile morte di Tommaso e che si è recato in Messico nella speranza di salvarlo. Il tentativo del figlio di Roberto si è dimostrato vano, se si considera il fatto che la famiglia Ferri è stata colpita da una notizia inaspettata, pagando il riscatto per un'altra persona.

I dubbi di Filippo dopo la morte del fratello

Nei nuovi appuntamenti con la soap opera Un posto al sole che partono da lunedì 6 per arrivare fino a venerdì 10 maggio l'attenzione viene posta intorno alla figura di Filippo (Michelangelo Tommaso).

Quest'ultimo dovrà trovare la forza di lasciare il passato alle spalle per fare ritorno alla normalità. Nelle precedenti puntate il dottor Sartori si è visto confrontarsi con una decisione complicata da prendere.

Il dottor Sartori ritorna dalla moglie

Le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole che vanno da lunedì 6 fino a venerdì 10 maggio fanno notare che Filippo avrà un incontro con l'amico di Tommaso, in presenza del padre. Il dottor Sartori, dopo aver fatto una serie di valutazioni, penserà che sia giunto il momento di tornare a palazzo Palladini dove è atteso dalla moglie e dalla figlia.

Il marito di Serena si è impegnato in ogni modo per salvare la vita del fratello ma ciò non è bastato e pertanto potrà lasciare il Messico. Filippo ha dimenticato i contrasti del passato con il fratello, ma il destino è stato crudele.

Andrea Pergolesi e Alice risolvono le loro incomprensioni

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Andrea Pergolesi (Davide Devenuto,) che vorrà ritrovare la serenità dopo aver attraversato un periodo complesso nella sua esistenza; tutta una serie di situazioni hanno infatti rischiato di far perdere all'uomo il rapporto con persone importanti, compresa sua moglie Arianna.

Il dipendente del bar Vulcano vorrà ricostruire i pezzi della sua vita, dopo essersi reso protagonista di continue incomprensioni con Alice. Andrea e la figlia passeranno del tempo insieme facendo shopping, riavvicinandosi come un tempo. Raffaele invece non riuscirà a capacitarsi di fronte all'idea di essere distante dai suoi amati due figli.