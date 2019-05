Per gli affezionati fan di Un posto al sole, la storia di Guido, Mariella e loro figlio Lollo sta andando troppo per le lunghe. Le anticipazioni, però svelano che l'attesa è quasi finita e presto tutti i nodi verranno al pettine. Mariella infatti svelerà al Del Bue che Lollo è suo figlio.

La situazione attuale tra Guido e Mariella

La storia tra i due vigili, Guido Del Bue e Mariella Altieri, adesso sembra essersi ripresa alla grande. Dopo un periodo di alti e bassi ed un distacco che pareva definitivo, i due si sono finalmente ritrovati e la loro storia d'amore va a gonfie vele.

C'è, però, un particolare non trascurabile tra i due: il piccolo Lorenzo, ufficialmente figlio di Mariella ed il suo collega gay Cerruti, in realtà è figlio di Guido.

Mariella confessa la verità a Guido

L'uomo è stato tenuto all'oscuro di tutto per un periodo di tempo molto prolungato e questo ha reso la situazione ancora più difficile da affrontare per Mariella.

Il segreto di Mariella e Cerruti

L'Altieri ha avuto diverse occasioni per rivelare la paternità del bambino, ma alla fine ha sempre deciso di desistere. A frenarla ha contribuito la paura di perdere Guido per la menzogna raccontata, la delusione che avrebbe provato Cerruti che l'aveva sostenuta quando era sola e incinta e anche il dubbio che Guido non sarebbe felice di ricevere la notizia.

Del Bue, infatti, con la donna aveva sempre sostenuto di non avere nessuna intenzione di diventare di nuovo padre. L'uomo, infatti, ha già un figlio ventenne, Vittorio, che gli ha dato non poche preoccupazioni.

Il momento tanto atteso è dietro l'angolo

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Guido chiederà a Mariella di sposarlo. La donna, pur avendo sognato questo momento sin dall'inizio della loro relazione, gli risponderà di no. Questo rifiuto inaspettato scatenerà in Guido una forte delusione e la vigilessa verrà tormentata dal senso di colpa.

Sarà lo sconforto dell'uomo a spingere l'Altieri verso la verità? Guido sarà certamente felice di apprendere di essere diventato di nuovo padre, ma non sarà facile superare il pensiero delle tante bugie raccontate dalla sua compagna. Il loro rapporto ha superato molti ostacoli: riuscirà a passare oltre anche a questo importante avvenimento?

Ci sono dubbi anche su come la prenderà Cerruti al quale Mariella aveva giurato che non avrebbe più cambiato idea riguardo la verità sulla paternità di Lollo.

Per lui, infatti, Lorenzo è sempre stato come un figlio legittimo e sicuramente non sarà semplice rinunciare al ruolo di padre per lui.

L'attrice che interpreta Mariella, Antonella Prisco, ha dichiarato in un'intervista che presto tornerà sulle scene anche Assunta, l'ex moglie di Guido e avrà un certo peso nella storyline. Insomma, per le prossime puntate di Un posto al sole c'è molta carne al fuoco.