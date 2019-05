La soap opera 'Un posto al Sole' si distingue per essere uno dei prodotti televisivi più amati e apprezzati dagli spettatori. Il pubblico non può fare a meno delle avventure dei protagonisti di palazzo Palladini raccontate nel corso di tutti i giorni della settimana al solito orario, alle ore 20:45. Secondo le anticipazioni, anche nelle puntate in onda dal 20 al 24 maggio ci saranno nuovi cambiamenti nella vita dei personaggi principali che stanno affrontando un periodo complesso nella loro esistenza per una serie di problematiche.

Ornella e Raffaele ricevono una sorpresa

Le anticipazioni delle puntate dal 20 al 24 maggio

Secondo gli spoiler degli episodi che vanno da lunedì 20 a venerdì 24 maggio, al centro delle trame ci sarà il personaggio di Ornella. Quest'ultima ha dato un aiuto importante al marito che, alle prese con un senso di solitudine, ha potuto godere della vicinanza della madre di Viola. Raffaele si è trovato a dover accettare la difficile scelta di Diego che ha lasciato la casa per trasferirsi in un appartamento più vicino all'agenzia assicurativa.

Pubblicità

Secondo gli spoiler, però, la situazione in casa Giordano diventerà più stabile nel momento in cui il portiere di palazzo Palladini e la compagna faranno i conti con una sorpresa che desterà grande felicità nell'animo dell'uomo.

Il portiere è dispiaciuto per l'assenza di Patrizio, che è impegnato a proseguire lo stage nelle Langhe e che sente la mancanza della famiglia e degli amici. Per questo, nelle prossime puntate ritornerà nella città di Napoli (Lorenzo Sarcinelli) e questa notizia farà ritrovare il sorriso al padre, contento di passare maggiore tempo con il secondogenito. Inoltre Raffaele è riuscito a ricucire il rapporto con Diego, recandosi nella sua abitazione per venire incontro alle esigenze del ragazzo.

Franco ha una discussione con Ciro

Un altro capitolo riguarda la famiglia Boschi e, in particolare, il personaggio di Franco. Gli spoiler rivelano che si accorgerà dello strano disagio tra Ciro e Angela nel momento in cui si è risolta la situazione riguardante Prisco, conclusa con l'arresto del camorrista. Franco (Peppe Zarbo) avrà intenzione di risolvere la questione con il pugile con il quale potrebbe avere una discussione. Il signor Boschi vorrà fare chiarezza, per giungere ad un chiarimento con l'amico.

Pubblicità

Infine il ritorno di Patrizio sarà costellato da alcuni dubbi in quanto il ragazzo, tornato a lavorare al caffè Vulcano, assumerà un comportamento frenetico. Non ci resta che attendere la messa in onda delle puntate in onda dal 20 al 24 maggio per scoprire nel dettaglio cosa succederà ai personaggi della nota soap opera di Rai Tre che appassiona da sempre il pubblico.