Le anticipazioni di Un posto al sole relative alle puntate in onda dal 27 al 31 maggio si concentrano sul personaggio di Patrizio Giordano: recentemente tornato a Napoli dopo lo stage ad Alba, il figlio di Raffaele e Ornella avrà un comportamento strano che non passerà inosservato agli occhi di amici e parenti.

Ed in effetti si scoprirà che il giovane cuoco continuerà a fare uso di anfetamine, ragione che lo porterà ad avere degli inaspettati sbalzi di umore. Le trame della prossima settimana si concentreranno anche sulla relazione di Vittorio e Alex, oltre che sul nuovo piano di Marina per liberarsi una volta per tutte della presenza di Alberto ai cantieri.

Un Posto al Sole, anticipazioni: Patrizio in crisi di astinenza

La soap partenopea Un Posto al Sole tornerà la prossima settimana su Rai 3, riportando in scena le complicate vicende degli abitanti di Palazzo Palladini.

Patrizio in crisi di astinenza

Patrizio apparirà sempre più agitato a causa dell'uso di anfetamine, che lo porteranno ad avere degli strani sbalzi di umore. Il primo a rendersi conto del problema sarà Vittorio, che cercherà di convincere l'amico a disintossicarsi. Di lì a poco, anche Rossella avrà con l'ex fidanzato un duro scontro e apprenderà la spiacevole notizia, facendo i conti con il tentativo del vicino di casa di disintossicarsi. Non sarà facile per lui, però, raggiungere l'obiettivo prefissato, tanto che le sue condizioni lo porteranno a compiere un'azione scorretta.

Raffaele e Ornella, a loro volta, apriranno gli occhi in merito ad una situazione fuori controllo. Nel frattempo, Vittorio proseguirà anche la sua relazione con Alex che comincerà a dare dei segni di cedimento sul lavoro. E proprio i suoi continui ritardi, comprometteranno la continuazione della sua collaborazione al Vulcano.

Trame Un Posto al Sole: Marina pensa ad un piano contro Alberto

Proseguendo con le anticipazioni di Un Posto al Sole relative all'ultima settimana di maggio, Franco, finalmente libero dall'incubo di Gaetano Prisco, dovrà compiere un breve viaggio che non aveva previsto.

La sua assenza lascerà campo libero ad un ulteriore avvicinamento tra Ciro e Angela? Incurante della gelosia di Clara, Alberto porterà a casa le sue amanti davanti agli occhi sconvolti della cameriera. Quest'ultima faticherà nascondere il suo malessere e Marina lo coglierà subito, chiedendo alla domestica un favore. La Giordano, infatti, avrà un nuovo piano in mente per liberarsi una volta per tutte del suo rivale ai Cantieri. All'interno di un equilibrio già compromesso, Filippo e Roberto faranno la loro allettante proposta a Marina ma potrebbe essere Alberto Palladini a compromettere il progetto.