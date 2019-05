Le anticipazioni di Un posto al sole, relative alle puntate in onda dal 6 al 10 maggio, segnalano importanti sviluppi nel viaggio di Filippo e Roberto in Messico. Padre e figlio risolveranno finalmente il giallo relativo a Tommaso e si appresteranno a fare ritorno a casa. Le novità riguarderanno altri personaggi della soap partenopea, a partire da Rossella, che chiuderà definitivamente con Mimmo e ritroverà Patrizio lungo la sua strada. Angela vivrà un momento di grande apprensione quando verrà aggredita ed eviterà il peggio solo grazie all'intervento di Ciro. Andrea dovrà fare i conti con i propositi londinesi di Alice, mentre Raffaele si troverà coinvolto nell'ennesima discussione con il figlio Diego.

Anticipazioni Un posto al sole: ancora problemi per Angela

Un posto al sole anticipazioni: Filippo torna a casa

Secondo quanto segnalano le anticipazioni di Un posto al sole della prossima settimana, il mistero relativo a Tommaso verrà scoperto. Roberto sarà colto dai sensi di colpa e cercherà di rimediare agli errori commessi in passato con il figlio che ha sempre rifiutato e che metterà in luce degli aspetti inaspettati del suo carattere. Filippo invece potrà fare ritorno a casa per riabbracciare Serena.

Mimmo continuerà a cercare con insistenza Rossella, ma lei resterà ferma nell'intenzione di chiudere con lui qualsiasi contatto. Deluso dalle recenti novità, Mimmo finirà per farsi portare nella cattiva strada da Maurizio. Nel frattempo, a Palazzo Palladini ricomparirà Patrizio, che incontrerà per caso la sua ex fiamma. Guido tenterà di convincere Cinzia a pagargli l'affitto arretrato ma capirà che la donna grava in ristrettezze economiche che non le permettono di rispettare le scadenze.

Trame Un posto al sole: Angela aggredita ma salvata da Ciro

Proseguendo con le anticipazioni di Un posto al sole, Alice sarà entusiasta pensando alla sua vita londinese e il fatto causerà la preoccupazione di Andrea. Nel tentativo di rappresentare per lei un padre presente, quest'ultimo trascorrerà con la ragazza una mattinata di shopping intensivo. Raffaele vivrà un periodo molto difficile con Diego, con il quale avrà l'ennesimo amaro confronto prima del trasferimento nel nuovo appartamento.

Angela verrà aggredita da Constantin ma il provvidenziale intervento di Ciro riuscirà a salvarla da una situazione compromessa. Non solo: grazie al pugile, la figlia di Giulia potrebbe scoprire il legame tra l'aggressore e Prisco. Vittorio tenterà di rispettare la richiesta di Alex, evitando di interferire nelle sue decisioni. Ma il comportamento del figlio di Guido finirà con l'amplificare le già forti insicurezze della ragazza.