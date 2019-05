Dal 21 ottobre 1996 va in onda sul piccolo schermo la longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' che racconta le vicende dei protagonisti di palazzo Palladini, alle prese con nuovi colpi di scena. Il pubblico deve fare i conti con novità entusiasmanti che cambiano le certezze dei personaggi principali, scossi da un evento drammatico. Nelle puntate che andranno in onda dal 13 al 17 maggio diventerà sempre più centrale la questione riguardante la morte di Tommaso che finisce per far crollare le certezze del dottor Ferri.

Anticipazioni Un Posto Al Sole, foto - gossipetv.com

Quest'ultimo non si capacita della morte di quel figlio che non ha mai riconosciuto del tutto, a causa dei continui contrasti. Questa situazione sconvolgente è stata annunciata proprio nel momento in cui l'imprenditore ha cercato di fare chiarezza nella sua vita, dopo la fine della storia con Vera. Roberto si è reso conto di quanto sia importante dedicare maggiore tempo alla famiglia, mettendo da parte gli affari. Di seguito il prosieguo delle anticipazioni della soap opera Un posto al sole.

Pubblicità

Il dottor Ferri cade in preda allo sconforto per ciò che è successo

Gli spoiler degli appuntamenti di Un posto al sole che arrivano fino a venerdì 17 maggio fanno notare quanto Ferri sia scosso dalla notizia della scomparsa di Tommaso e per tale motivo vivrà un lungo periodo di sconforto. L'uomo non troverà la forza per avere la serenità e dovrà fare i conti con i sensi di colpa per non aver mai avuto un rapporto con il figlio Tommaso. Dunque dopo la vicenda di Vera, si aggiungerà quest'altro problema che farà perdere il controllo della situazione a Roberto.

Quest'ultimo si è recato in Messico con Filippo, ma ne è uscito sconfitto dalla vicenda in quanto ha salvato la vita di un'altra persona: si tratta di uno stretto amico di Tommaso.

Marina vuole incontrare l'ex marito

L'imprenditore avrà un compito complesso come quello di ricostruire i pezzi della sua famiglia, ma ciò dimostrerà quanto Roberto fosse legato al figlio nonostante abbiano avuto poco tempo per giungere a un reale chiarimento. Il Ferri si ritroverà in solitudine pensando che nessuno possa dargli un aiuto concreto ma nei momenti difficili si vede il legame con persone importanti.

Pubblicità

Un esempio è rappresentato dal personaggio di Marina che, nonostante la fine del rapporto con Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), è sempre rimasta legata all'uomo. La signora Giordano, venuta a conoscenza del ritorno nella città di Napoli di Filippo e Ferri, deciderà che sia giunto il momento per fare una visita all'ex marito. La madre di Elena ha dimostrato grande preoccupazione per la decisione di Roberto e del figlio di recarsi in Messico, sfogando la sua rabbia con Serena.

Pubblicità

.