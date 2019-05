Proseguono le avventure dei protagonisti della longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' che è ambientata nello storico palazzo Palladini. Lunedì 20 maggio ha inizio una nuova settimana con la soap che terrà compagnia al pubblico appassionato.

Gli spoiler delle puntate che vanno fino a venerdì 24 maggio al solito orario, alle ore 20:45, sottolineano che si creeranno una serie d’incomprensioni tra i coniugi Sartori. La notizia dell'eredità provocherà ulteriori problemi, nonostante Filippo e Serena abbiano ricevuto molto denaro. La situazione subirà una complicazione a causa di una richiesta inaspettata del dottor Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) che avrà delle ripercussioni per i due innamorati.

Puntate di 'Un posto al sole' dal 20 al 24 maggio

Il Sartori dovrà fare i conti con la richiesta del padre che avrà un'idea imprenditoriale da proporre al primogenito. Il fratello di Sandro deciderà di mettere al corrente della questione la consorte che non prenderà nel migliore dei modi la richiesta del marito. Serena dovrà fare i conti con le perplessità legate al fatto che l'uomo voglia investire il denaro nel progetto messo in atto da Roberto. Si tratta di una proposta inattesa per i due coniugi e in particolare la Cirillo sarà indispettita da questo tipo di richiesta che la farà crollare in preda ai dubbi.

Filippo vuole aiutare il padre a realizzare il suo sogno imprenditoriale

Filippo (Michelangelo Tommaso) s’impegnerà in prima persona per far cambiare idea a Serena in merito a ciò che le ha chiesto. Il padre di Irene non avrà intenzione di rifiutare la richiesta e vorrà aiutarlo a realizzare questo sogno nella speranza che possa averne dei benefici economici. Si respirerà un clima di tensione all'interno della famiglia Sartori rimasta scossa di fronte all'atteggiamento di Roberto. Filippo vorrà andare incontro alle esigenze del genitore sebbene vadano a cambiare i progetti pensati con la moglie.

Nadia costretta a raccontare una bugia all'attuale compagno sull'arrivo dei suoi familiari

Nel frattempo Marina (Nina Soldano) sarà stanca di sopportare la presenza di Alberto (Maurizio Aiello) ai cantieri che le impedirà di ritrovare la serenità. Raffaele e Ornella (Marina Giulia Cavalli), dal canto loro saranno lieti di accogliere nella loro abitazione il figlio Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) tornato dopo un lungo stage nelle Langhe. Marina continuerà imperterrita nel tentativo di coinvolgere Roberto per spingere l'uomo a riprendere il ruolo all'interno delle imprese Viscardi.

Infine in casa Poggi nasceranno delle incomprensioni a causa della decisione di Nadia di ospitare i genitori senza consultare Renato (Marzio Honorato).