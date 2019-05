Una vita non conosce pausa e continua ad andare in onda nelle reti Mediaset per sette giorni sette. Oltre alle puntate pomeridiane, fiore all'occhiello del palinsesto di Canale 5, le vicende ambientate nel quartiere cittadino di Acacias 38 risultano confermate anche su Rete 4, nella seconda serata del martedì.

Oggi 14 maggio, infatti, la serie iberica tornerà in onda a partire dalle ore 22:25 circa (al termine de Il Segreto) e proseguiranno fino alle ore 23:35 circa, lasciando poi spazio al film "L'uomo che sapeva troppo". L'appuntamento serale odierno sarà ancora caratterizzato dai problemi in cui si trova Blanca dopo la rottura con Diego. La donna si troverà ad affrontare la madre, a causa delle sue continue intromissioni, ma anche a fare i conti con una richiesta drastica di Samuel.

Una Vita anticipazioni: Blanca si ribella a Ursula

Sono tempi duri quelli che sta attraversando Blanca nelle attuali puntate di Una Vita.

Anticipazioni Una Vita: ancora problemi per Blanca

La giovane protagonista femminile della serie ha dovuto dire addio al suo grande amore e allo stesso tempo si è trovata a fare i conti con una madre crudele e un marito che non ama. Nella puntata che Rete 4 trasmetterà oggi 14 maggio, Samuel mentirà alla suocera dicendole che il matrimonio con Blanca è in pericolo. Allo stesso tempo, il giovane dirà a Jaime delle menzogne su quanto sta accadendo e le sue parole saranno dettate dalla necessità di proteggere Ursula.

Nel frattempo, Blanca vivrà con maggiore sofferenza il suo rapporto con la madre e le sue continue intromissioni. Per questo, si ribellerà alla dark lady alla quale esprimerà il rancore che prova nei suoi confronti.

Trame Una Vita: Samuel minaccia Blanca

Proseguendo con le anticipazioni di Una Vita relative alla puntata di questa sera, la situazione dei minatori si farà sempre più preoccupante. L'uomo ferito nei tafferugli morirà in ospedale e i suoi colleghi decideranno di esprimere la propria rabbia attraverso una manifestazione pubblica.

Penseranno, infatti, di dirigersi verso la città per protestare e la loro azione sarà mossa da odio e disperazione. Finiranno per perdere il controllo causando ulteriori danni? Dopo avere perso l'uomo che ama, Blanca si troverà alle prese con un matrimonio infelice. Nonostante le insistenze di Samuel, infatti, non riuscirà ad avvicinarsi a lui dal punto di vista fisico e il fatto peggiorerà lo stato d'animo del giovane Alday. Consapevole dei sentimenti della moglie, Samuel minaccerà di prenderla con la forza se lei continuerà a fargli resistenza.

E la situazione potrebbe presto sfuggirgli di mano: sarà questo l'inizio di nuovi problemi per la figlia di Ursula? Con il passare dei giorni, infatti, Samuel non riuscirà più a trattenere la gelosia nei confronti della moglie.