La telenovela Una vita sbarca stasera su Rete 4 per un episodio assolutamente da non perdere. La puntata avrà inizio alle ore 22:25 circa, al termine de Il Segreto, e proseguirà fino alle ore 23:30 circa quando lascerà spazio al film Havana. L'ennesima tragedia purtroppo irromperà nel quartiere di Acacias 38 durante lo scontro a fuoco che avverrà in piazza.

Ad avere la peggio sarà il povero Martin, che compirà un atto eroico per salvare Diego. Le novità riguarderanno anche altri abitanti del quartiere, a partire da Leonor, che confermerà il suo interesse per Inigo e scambierà con lui un bacio appassionato. Preoccupata per le sorti di Diego, Blanca verrà riportata in casa da Samuel, ma qui accadrà qualcosa che metterà seriamente in pericolo la sua gravidanza.

Una Vita anticipazioni: la morte di Martin

La puntata di Una Vita di questa sera sarà caratterizzata dall'ennesimo dramma che sconvolgerà gli abitanti di Acacias 38.

Per salvare Diego da morte certa, Martin sarà raggiunto da una pallottola e avrà la peggio, perdendo la vita davanti ai propri amici. Casilda, invece, sarà colpita accidentalmente dal calcio di un fucile di una guardia e perderà brevemente i sensi. Al suo risveglio dovrà fare i conti con la peggiore notizia possibile. Mentre il dramma si svolgerà lungo le vie del quartiere, Leonor e Inigo si troveranno soli in sartoria e qui faranno i conti con un momento di forte emotività, finendo per scambiarsi un primo bacio appassionato.

La coppia, però, sarà sorpresa da Liberto. La confusione sarà molto forte in strada, almeno fino a quando le guardie riusciranno a riprendere il controllo dei manifestanti, arrestando diverse persone. Tra gli ammanettati ci sarà anche Diego, fatto che scatenerà la reazione disperata di Blanca.

Trama di stasera: Blanca si sente male

Anche se andrà in onda in seconda serata, i telespettatori di Una Vita faranno bene a non perdere la puntata odierna, destinata a riservare grandissime emozioni.

In seguito agli scontri durante i quali Martin morirà, le guardie chiuderanno il quartiere con delle transenne per fare in modo che nessuno possa entrare o uscire. Preoccupato per le sorti di Silvia, Arturo cercherà di forzare il blocco ma non raggiungerà il risultato sperato poiché Vinas, il militare corrotto che in precedenza ha ucciso Martin, lo fermerà. Blanca scenderà in strada e vedrà Diego ammanettato. La donna tenterà di liberarlo ma il suo intervento verrà fermato da Samuel che la riporterà in casa.

Qui la figlia di Ursula vivrà un momento di forte apprensione che rischierà di avere delle conseguenze nella sua gravidanza. Di punto in bianco, infatti, comincerà a perdere sangue.