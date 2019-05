Brutte notizie per i telespettatori di Una vita, che oggi non potranno seguire la loro telenovela preferita. Mediaset ha infatti deciso di sospendere la puntata prevista alle ore 14:05 circa, al termine di Beautiful, mandando in onda al suo posto l'altra serie iberica Il Segreto.

Per assistere alle vicende di Blanca e degli altri abitanti di Acacias 38, dunque, i fan dovranno attendere solo un giorno in più. Tutto tornerà alla normalità già a partire da domenica 26 maggio, con un episodio ricco di colpi di scena.

In esso, infatti, Blanca scoprirà da Jaime le ragioni che hanno spinto Diego a mentirle e a lasciarla. Ma la confessione potrebbe essere tardiva, dato che proprio in quei momenti il giovane si troverà in carcere e mediterà di farla finita.

Una Vita oggi non va in onda

La telenovela Una Vita oggi non troverà spazio nella programmazione pomeridiana di Canale 5. A partire dalle ore 14:05 circa, ovvero dopo la conclusione della soap Beautiful, verrà trasmesso Il Segreto che proseguirà fino alle ore 15:00.

In questo modo potrà essere concesso maggiore spazio all'ultima puntata stagionale di Verissimo, che si occuperà ancora di Pamela Prati e del suo finto matrimonio con Mark Caltagirone. Ospite ancora di Silvia Toffanin, infatti, l'ex showgirl sarda confesserà l'inesistenza del suo fidanzato, dichiarando di essere stata plagiata dalle sue manager.

Per seguire la prossima puntata di Una Vita, i telespettatori dovranno quindi attendere un giorno di più.

La serie iberica ambientata nel quartiere di Acacias 38 tornerà in onda domenica 26 maggio dalle ore 14:30 alle ore 16:35 circa per un appuntamento ricco di suspense, durante il quale molti nodi verranno al pettine.

Trame Una Vita di domenica 26 maggio

Stando a quanto riportano le anticipazioni di Una Vita relative alla puntata di domani, Jaime chiederà di vedere Blanca per poterle raccontare tutta la verità sulle ragioni che hanno spinto Diego a lasciarla.

Inizialmente Ursula tenterà di evitare l'incontro, ma alla fine l'uomo riuscirà nel suo intento. Confesserà alla donna che Diego non ha mai smesso di amarla e che l'ha lasciata dopo avere scoperto di essere ormai prossimo alla morte a causa della sua grave malattia. Il suo, dunque, è stato un gesto di coraggio, per evitare all'amata di assisterlo nei suoi ultimi giorni di vita.

Nel frattempo, Diego in carcere si comporterà in modo strano, facendosi punire di proposito fino a quando verrà trasferito in cella di isolamento.

Qui sarà sul punto di togliersi la vita, ma proprio in quel momento Jaime apprenderà la verità sulle condizioni di salute del figlio che non è affatto malato come gli era stato fatto credere. In attesa di scoprire se il peggio verrà evitato, anche Arturo sarà molto preoccupato per le sorti di Silvia, e deciderà di raggiungerla intrufolandosi in casa di Zavala. Ma il tentativo di organizzare la fuga della donna non darà l'esito sperato.