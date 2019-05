È un periodo a dir poco movimentato quello che sta caratterizzando il Trono Over di Uomini e donne. Nelle ultime settimane, infatti, diversi protagonisti hanno deciso di lasciare il parterre del programma, confermando successivamente anche su social network e tabloid la decisione presa in precedenza: è questo il caso di Rocco Fredella e Michele Loprieno, che non sembrano destinati a cambiare idea, quanto meno per la stagione 2018-19. Diverso, invece, il caso di Roberta Di Padua che, dopo l'iniziale addio, si è ripresentata nel parterre del Trono Over più battagliera che mai nel corso della registrazione dell'8 maggio.

Anticipazioni Uomini e donne: altri addii tra i protagonisti del programma

In tale appuntamento, una coppia è giunta alla rottura e successivamente un'altra ha espresso la fine del proprio amore, affidandosi però ai social network.

Uomini e donne anticipazioni: Stefano e Pamela si sono lasciati

In settimana, i telespettatori di Uomini e donne avranno la possibilità di seguire su Canale 5 le puntate relative alla registrazione dell'8 maggio, In esse, Stefano Torrese e Pamela Barretta si presenteranno in studio per raccontare di essere felici e innamorati a qualche mese dall'inizio della loro storia d'amore.

Lui regalerà alla fidanzata un anello, simbolo del loro amore, ma poco dopo accadrà qualcosa di sorprendente. Roberta Di Padua interverrà, raccontando di avere ricevuto dei messaggi dal cavaliere anche dopo l'inizio della storia con Pamela. Le sue parole, che saranno suffragate anche da prove, manderanno su tutte le furie la dama che lancerà l'anello addosso a Stefano e se ne andrà nel backstage. Successivamente, la coppia scriverà dei messaggi molto pungenti sui social network, confermando di fatto la fine della loro relazione.

Paolo e Sabrina al capolinea

Oltre alla rottura di Stefano e Pamela, preannunciata dalle anticipazioni di Uomini e donne, anche Paolo Marzotto e Sabrina Travaglini hanno recentemente annunciato la fine della loro storia d'amore. La coppia era uscita insieme dallo studio qualche mese fa, dopo la breve frequentazione di lui con Gemma Galgani. Tutto sembrava procedere per il meglio, almeno fino a quando i due diretti interessati hanno rilasciato delle inaspettate dichiarazioni nei social network.

Il primo a rendere nota la novità è stato Paolo, attraverso una diretta su Instagram nella quale ha ammesso di considerarsi 'colpevole'. È stata poi la volta di un post pubblicato dalla Travaglini: "Puoi nascondere il tuo volto dietro a un sorriso. Ma c'è una cosa che non puoi nascondere. È quanto tu sei marcio dentro". Lui ha risposto a tale affermazione, aggiungendo in un commento: "Questa è pura verità e io sono il colpevole di tutto". Non sono stati aggiunti ulteriori dettagli a tale diatriba che potrebbe trovare spazio in una delle ultime registrazioni stagionali del Trono Over.