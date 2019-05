Le ultime tre puntate della stagione di Uomini e donne saranno dedicate alle scelte dei protagonisti del Trono Classico: oggi, 29 maggio, toccherà ad Angela Nasti, che dovrà prendere una decisione tra Alessio e Luca. Domani, invece, sarà la volta di Andrea Zelletta e venerdì si concluderà con Giulia Cavaglià, ancora indecisa tra Manuel e Giulio.

Al trono di Andrea sarà, dunque, riservata la diretta del giovedì, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:45. Anche se sull'esito della sua decisione non si sa nulla, dato che essa verrà annunciata in tempo reale, non manca qualche succosa anticipazione su quanto accaduto in villa. Sul profilo Instagram ufficiale del dating show è stato pubblicato un video dove il tronista annuncia a Klaudia e Natalia che potrebbero non essere sole nell'ultima e definitiva esterna.

Anticipazioni Uomini e donne: una sorpresa nella villa di Andrea

Uomini e Donne, anticipazioni: l'ospite potrebbe essere Muriel Bassi

Le anticipazioni di Uomini e Donne rese note su Instagram mostrano l'arrivo di una macchina alla villa, dove poco prima Andrea è stato in compagnia di Natalia e Klaudia. È lo stesso tronista ad annunciare alle due ragazze che ci sarà un ospite inatteso, lasciandole libere di esprimere il loro punto di vista sulla persona in questione. Le due corteggiatrici, che in quel momento si trovano in stanze diverse, giungono alla stessa conclusione, ovvero al possibile ingresso di Muriel Bassi.

'Vi volevo dire che oggi non siamo da soli, ma c’è un’altra persona che sta arrivando', afferma il tronista e la reazione di Klaudia e Natalia non è certo delle migliori. Va precisato, però, che il video mostra solo la macchina, senza aggiungere ulteriori dettagli sulla persona seduta al suo interno. Sebbene la presenza della Bassi appaia la più probabile, è meglio non escludere altre possibilità. Potrebbe trattarsi anche di Ivan Gonzalez (per ricambiare la visita di Andrea, fatta nella registrazione della sua villa) o di Tina Cipollari.

Scelta di Andrea Zelletta: Natalia grande favorita

Il nome della corteggiatrice preferita di Andrea Zelletta non verrà fatto prima della puntata di Uomini e Donne di domani, 30 maggio, trasmessa in diretta su Canale 5. I pronostici della vigilia, però, conducono tutti in una direzione, ovvero quella di Natalia Paragoni. La ragazza, che era entrata nel programma per corteggiare Ivan Gonzalez, ha avuto un percorso abbastanza altalenante con Andrea.

Quest'ultimo, però, non ha mai negato un forte interesse per lei anche se nelle ultime puntate è sembrato avvicinarsi anche a Klaudia. La stessa Natalia se n'è accorta, come da lei ammesso nell'intervista rilasciata al settimanale 'Uomini e Donne Magazine' dove ha rivelato di non voler dare nulla per scontato sull'esito della scelta.