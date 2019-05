La puntata odierna dedicata al Trono Classico di Uomini e donne concederà ampio spazio al percorso di Angela Nasti, giunta alle battute finali con Alessio Campoli e Luca Daffrè. Quest'ultimo, che la scorsa settimana non si era presentato in studio, cambierà idea e sarà puntualmente seduto tra i corteggiatori. Le ragioni del suo passo indietro saranno presto dette: la tronista ha deciso di mettere da parte l'orgoglio, recandosi a Milano per richiamarlo.

Pubblicità

Pubblicità

L'esterna ha dato i suoi frutti, dato che la coppia si è anche scambiata dei baci appassionati.

Di fronte a queste immagini, oggi pomeriggio Campoli lascerà lo studio e la giovane influencer non lo seguirà, dichiarando di non voler rincorrere più nessuno. L'intervista rilasciata a "Uomini e Donne Magazine" dal corteggiatore romano ha confermato il suo stato d'animo non di certo positivo in vista dell'imminente scelta.

Alessio Campoli: 'Vorrei chiudere qui'

Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla puntata del 24 maggio confermano il ritorno di Luca Daffrè in studio.

Anticipazioni Uomini e Donne: Alessio deluso da Angela Nasti.

Alessio tenterà di confrontarsi con Angela per capire il suo punto di vista. Lei non solo rifiuterà il bacio del 24enne capitolino, ma aggiungerà di non essere disposta a fare una scelta senza Luca. Al contempo ricorrerà ad un'affermazione molto dura nei confronti di Campoli, rivelando: "Tu ad oggi per me saresti un ripiego".

Queste parole, unite alla vista del bacio scambiato con Luca, non piaceranno affatto ad Alessio che uscirà dallo studio e non vi farà più ritorno.

Pubblicità

Tra le pagine di "Uomini e Donne Magazine", il giovane rimarcherà la propria delusione e preciserà di avere dei dubbi sulla conclusione del suo percorso televisivo. Queste le sue dichiarazioni: "Sinceramente, al momento, vorrei chiudere qui questo capitolo. In studio ho visto tutto quello che speravo di non vedere mai. È andata a riprendere Luca (Angela Nasti, ndr), ha preferito baciare lui rispetto a me". Campoli ha anche aggiunto di avere il sospetto che la tronista lo stia confermando solo per avere con sé due corteggiatori nel giorno della scelta.

Uomini e Donne: Alessio mette in discussione il suo percorso

Manca solo una settimana alla scelta di Angela Nasti e degli altri tronisti di Uomini e Donne. In vista di questo epilogo - che con molta probabilità verrà trasmesso in diretta nel pomeriggio di Canale 5 - Alessio Campoli ha espresso le sue perplessità al tabloid dedicato al programma. Nell'intervista rilasciata nell'ultimo numero in edicola, il corteggiatore ha confessato di essersi sentito preso in giro da Angela.

Pubblicità

Il suo comportamento, infatti, lo ha portato a mettere in discussione l'intero percorso televisivo. Dalle sue rivelazioni si evince che anche lui, proprio come gran parte dei telespettatori del dating-show, pensi di non essere la scelta della influencer napoletana, sempre più orientata verso Luca Daffrè.