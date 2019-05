Il percorso di uno dei tronisti di Uomini e donne potrebbe giungere al termine prima del previsto. È quanto traspare dal recente indizio pubblicato da Raffaella Mennoia su Instagram e che sta scatenando la curiosità dei telespettatori del programma. La collaboratrice di Maria De Filippi ha, infatti, annunciato che la prossima registrazione dedicata al Trono Classico sarà effettuata martedì 7 maggio e non lunedì come previsto in un primo momento. Già lo spostamento improvviso aveva lasciato presagire a qualche importante novità dell'ultimo minuto ma l'immagine da contorno a tale annuncio ha trasformato l'indizio in una prova a tutti gli effetti.

Anticipazioni Trono Classico: l'indizio di Raffaella Mennoia su una probabile scelta

Uno tra Angela Nasti, Giulia Cavaglià e Andrea Zelletta potrebbe effettuare la scelta proprio nella registrazione suddetta e un nome su tutti appare come l'innegabile favorito per tale repentina decisione.

Uomini e donne: la foto di Raffaella Mennoia con i petali rossi

Raffaella Mennoia mantiene costantemente i rapporti con i telespettatori di Uomini e donne e proprio a loro ha chiesto se desiderassero ricevere un'anticipazione sui protagonisti.

Inevitabile la risposta affermativa da parte dei followers dell'autrice che non ha deluso le aspettative. Affidandosi ad una Instagram Story, la collaboratrice di Maria De Filippi ha scritto: "Si registra martedì" e come sfondo a tale annuncio ha postato una foto con dei petali rossi. L'indizio ha fatto immediatamente pensare a ciò che, con tutta probabilità, avverrà nella registrazione in questione ovvero la scelta di uno dei tre tronisti. Come noto ai fan del dating show, infatti, i petali rossi scendono dal soffitto durante il bacio che suggella la decisione del tronista e la risposta del suo corteggiatore/corteggiatrice.

La scelta dovrebbe avvenire quindi in anticipo rispetto alle registrazioni in villa e al castello, proprio come accaduto nella prima parte della stagione per Andrea Cerioli.

Trono Classico anticipazioni: Angela Nasti favorita per la scelta

Preso atto della probabile scelta che avverrà nella registrazione del Trono Classico di Uomini e donne del 7 maggio, è impossibile fare a meno di chiedersi che giungerà a tale decisione. Difficile credere che sia Andrea Zelletta a concludere prima del tempo il suo percorso televisivo: il tronista ha dimostrato di avere le idee ancora confuse nell'ultimo appuntamento in studio effettuato lo scorso 29 aprile, chiudendo il cerchio per lo più tra Klaudia e Natalia.

Anche Giulia Cavaglià ha ridotto il campo a due corteggiatori ovvero Manuel e Giulio, evidenziando una certa preferenza per quest'ultimo. Ma colei che potrebbe essere protagonista della scelta sembra essere Angela Nasti come i telespettatori hanno potuto appurare nella puntata trasmessa su Canale 5 ieri 3 maggio. Inoltre, nell'ultima registrazione, la giovane napoletana ha pianto per l'assenza di Luca Daffrè dopodiché ha deciso di recarsi a Milano per chiarire con lui la situazione.

E dal chiarimento ai petali rossi il passo potrebbe essere breve.