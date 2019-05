Dopo le emozioni della puntata dedicata ad Angela Nasti che, a sorpresa, ha scelto Alessio Campoli, sarà Andrea Zelletta il protagonista dell'appuntamento odierno dedicato al Trono Classico di Uomini e donne. La conferma è arrivata direttamente dal profilo Instagram ufficiale del programma, nel quale ieri è stato pubblicato un video di Andrea, che si dice molto emozionato per la fine del suo percorso televisivo.

Saranno Natalia Paragoni e Klaudia Poznanska le due ragazze con le quali trascorrerà un ultimo weekend in villa, prima della decisione definitiva. Ma l'ultima lunga esterna potrebbe anche riservare una sorpresa, come segnalato da un breve filmato di anticipazioni. E la possibilità che possa essere Muriel Bassi a ricomparire all'ultimo momento, dopo l'iniziale decisione di auto-eliminarsi, si fa davvero molto concreta.

Andrea emozionato prima della scelta

È tempo di scelta nel Trono Classico di Uomini e donne, che oggi dedicherà un'intera puntata ad Andrea Zelletta e al suo annuncio finale.

Anticipazioni Uomini e donne: oggi sceglie Andrea Zelletta

Nel profilo Instagram del programma, il tronista ha rivelato di essere ansioso in vista dell'importante avvenimento. Queste le sue parole: "Domani tocca a me, sono super emozionato, felice, ansioso, ho tante emozioni sovrapposte ma sono anche felice di essere arrivato alla fine. Spero ci sia un lieto fine". Dopo avere assistito alla scelta di Angela Nasti che, contro ogni pronostico, ha deciso di continuare a frequentare Alessio, sarà meglio non dare nulla per scontato per quanto riguarda il suo collega Andrea.

Tutti i pronostici della vigilia inducono a pensare che la sua decisione alla fine ricadrà su Natalia Paragoni, colei che aveva conquistato l'interesse del tronista fin da quando ancora corteggiava Ivan Gonzalez. Ma nelle ultime puntate, l'avvicinamento a Klaudia è stato evidente, tanto che la stessa Natalia ha confessato a Uomini e donne Magazine di essere molto preoccupata in vista delle caduta di petali rossi.

Uomini e donne anticipazioni: un ospite misterioso in villa

Le anticipazioni di Uomini e donne ufficiali relative alla puntata di oggi segnalano una sorpresa per le due corteggiatrici durante l'ultima villa.

Si vede, infatti, arrivare una macchina mentre Andrea Zelletta spiega loro che si tratta di un ospite. Natalia e Klaudia giungono alla stessa conclusione ovvero che la persona all'interno del veicolo potrebbe essere Muriel Bassi, anche se l'arcano non è stato svelato. L'estrosa ragazza aveva lasciato il programma a pochi passi dall'epilogo, quindi un suo ritorno potrebbe essere più che plausibile. Altre ipotesi, da non sottovalutare a priori, potrebbero vedere all'interno di quell'auto altri ospiti quali Ivan Gonzalez (per ricambiare la visita di Andrea nella sua villa), Tina Cipollari, Gianni Sperti oppure Gemma Galgani, che già era intervenuta nelle ville dei tronisti della prima parte della stagione 2018-19.