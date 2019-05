Il Trono Classico di Uomini e donne torna oggi, 23 maggio, su Canale 5, riportando l'attenzione sui percorsi di Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglià. Mancano solo pochi giorni alle tre scelte che andranno in onda in diretta a fine maggio, concludendo così la stagione 2018/19 del dating-show, anche se per adesso sembra che i tronisti abbiano ancora le idee confuse su corteggiatori e corteggiatrici preferiti.

L'appuntamento odierno, come sempre in onda a partire dalle ore 14:45, si concentrerà soprattutto sui percorsi di Andrea e Giulia, ognuno dei quali affronterà delle discussioni con i rispettivi spasimanti. Il modello pugliese, in particolare, dovrà fare i conti con le lacrime di Klaudia, convinta che lui alla fine sceglierà comunque Natalia. La 24enne piemontese, invece, si scambierà dei baci sia con Manuel che con Giulio, e tutto ciò finirà per scatenare l'ennesimo diverbio in studio tra i due corteggiatori.

Anticipazioni Uomini e Donne: ancora baci e litigi nel Trono Classico.

Uomini e Donne anticipazioni: Andrea trova il chiarimento con Natalia

Le anticipazioni di Uomini e Donne rese note da "Il Vicolo delle News" in merito alla registrazione effettuata il 7 maggio e in onda oggi su Canale 5, partono con lo sfogo di Andrea al termine della precedente puntata: il tronista ha espresso dei dubbi riguardo Natalia che, durante l'esterna, era stata sorpresa in hotel già tutta vestita e truccata, lasciando presagire un possibile altro impegno.

Nella puntata di oggi Zelletta raggiungerà nuovamente la Paragoni in hotel e poi a casa per chiarire con lei la situazione. In un primo momento la ragazza si rifiuterà di parlargli e la discussione si farà tesa.

Come riportato dal video diffuso da Witty Tv, lui dirà: "Ti sei mai chiesta se a me piacciono queste cose che stai facendo?". Alla fine, però, gli animi si faranno più tranquilli e l'esterna si concluderà con dei baci. In studio, Klaudia inizierà a piangere e Maria De Filippi fermerà le immagini, chiedendo le ragioni della sua crisi.

La corteggiatrice si dirà certa che Andrea non sia davvero interessato a lei e preciserà: "A me non va di restare qui perché vuoi arrivare bello alla villa". Lui negherà di avere già una scelta in mente. Infine Maria spiegherà che Muriel non si è presentata in trasmissione per motivi di lavoro, ma il fatto non preoccuperà il tronista che, d'ora in avanti, proseguirà solo con Klaudia e Natalia.

Oggi al Trono Classico: baci per Giulia Cavaglià

La seconda parte della puntata odierna del Trono Classico di Uomini e Donne si concentrerà su Giulia Cavaglià che riceverà una lettera da Manuel nel luogo della loro prima esterna.

Qui lui le dirà di essere intenzionato a chiudere, motivo per cui lei lo raggiungerà a casa anche se l'incontro non andrà bene. Infine sarà Galiano a recarsi a Torino dove la coppia si chiarirà, trovando anche nuovi baci appassionati.

Toccherà poi all'esterna con Giulio, caratterizzata da nuovi e lunghi baci appassionati. In studio Tina Cipollari e Manuel cominceranno a litigare poiché lei lo accuserà di essere troppo arrogante. Nella discussione interverrà anche Giulio, tanto che il rivale sbotterà contro di lui: "Era duro e cattivo, adesso che siamo alla fine è innamorato".