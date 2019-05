Comincia oggi 6 maggio una nuova scoppiettante settimana dedicata al Trono Over di Uomini e donne e alle vicende di dame e cavalieri. Come abitudine consolidata, sarà Gemma Galgani a trovare ampio spazio nell'appuntamento del lunedì, in onda su Canale 5 dalle ore 14:45. Si partirà dall'ennesima lite tra la torinese e Tina Cipollari, che vedrà anche il coinvolgimento di un cameraman, accusato dall'opinionista di favoritismi verso la rivale. Gemma inoltre avrà la possibilità di conoscere un po' meglio Salvatore e di esprimere le sue prime opinioni nei confronti del cavaliere giunto per corteggiarla.

Anticipazioni Uomini e donne: nessuna attrazione per Gemma e Salvatore

Insieme alla storica dama del programma, l'appuntamento odierno sarà incentrato su Riccardo Guarnieri, che giungerà ad una decisione definitiva su una signora da lui frequentata di recente. Rocco Fredella faticherà a nascondere una certa insofferenza che molto presto potrebbe portarlo ad una clamorosa decisione sul suo futuro televisivo.

Uomini e donne, Gemma: 'Nessuna attrazione per Salvatore'

Il sito Witty Tv ha diffuso le anticipazioni di Uomini e donne relative alla puntata di oggi 6 maggio.

In essa si partirà dallo scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, con quest'ultima che sbotterà contro la rivale ammettendo: "Tina è diventata impossibile, è così inasprita nei miei confronti". Secondo quanto riporta Il Vicolo delle News, l'oggetto di discussione sarà il presunto favoritismo di un cameraman che avrebbe usato dei filtri per far apparire Gemma più giovane. La Cipollari lo accuserà di non avere per lei le stesse attenzioni e durante la discussione tenterà di struccare la torinese, finendo per metterle quasi un dito nell'occhio.

Archiviato il siparietto trash, si passerà all'esterna di Gemma e Salvatore e l'ammissione della dama: "Con lui sto bene ma non ho alcuna attrazione nei suoi confronti". Ciò comunque non basterà per chiudere i rapporti, dato che alla fine la Galgani accetterà di ballare con il suo spasimante.

Oggi nel Trono Over: Riccardo chiude con Stefania

Proseguendo con le anticipazioni di Uomini e donne di oggi, Rocco Fredella si renderà protagonista di un'accesa discussione con Sara che finirà per peggiorare la sua insofferenza nei confronti del contesto televisivo.

Riccardo Guarnieri si troverà al centro dello studio insieme a Stefania per parlare degli sviluppi della loro conoscenza. Tra loro, però, non ci saranno prospettive per il futuro a causa delle diverse vedute verso la creazione di una famiglia. Come riporta il video pubblicato da Witty Tv, l'ex di Ida Platano affermerà: "Io ho un desiderio ed è quello di costruire una famiglia e avere dei figli, purtroppo questo desiderio con lei non lo potrò realizzare".

Dal parterre femminile, Ecuba aggiungerà a tali parole: "Non ti piace, altrimenti andresti avanti. Quando accetti una persona, la accetti anche se non può darti un figlio".