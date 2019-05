Il trono over di Uomini e donne tornerà ad essere protagonista della puntata di oggi 7 maggio, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:45. Dopo avere assistito al confronto al centro dello studio tra Riccardo e Stefania, con le diverse vedute della coppia riguardo famiglia e figli, questo pomeriggio sarà Roberta Di Padua ad essere grande protagonista con una sorprendente dichiarazione riguardante il suo futuro nel dating show. Si parlerà inoltre ancora di Rocco Fredella, il quale si dirà deluso a sua volta per le insinuazioni sulle ragioni della sua partecipazione al programma. Spazio, infine, alla dama Maria Antonietta, la quale sarà protagonista di un siparietto trash con il coinvolgimento di Marcello e di Angela.

Anticipazioni Uomini e donne: Roberta lascia il programma

Armando a Roberta: 'Non mi interessi più'

La ricerca dell'anima gemella continuerà ad essere complicata per Roberta Di Padua. Il portale Witty Tv ha, infatti, fornito alcune anticipazioni di Uomini e donne relative alla puntata in onda oggi 7 maggio nel corso della quale Armando Incarnato rifilerà il due di picche alla dama dicendole: "Non mi interessi più". Tale affermazione porterà Roberta a prendere una decisione riguardante il suo futuro nel people show di Canale 5.

Davanti al rifiuto del cavaliere, lei risponderà: "Apposto, allora Maria io ti saluto, vado via". Anche Riccardo Guarnieri avrà qualcosa da ridire e, rivolgendosi alla sua ex fiamma, affermerà: "Questo atteggiamento te lo meriti". Ma la Di Padua sembrerà davvero decisa a dire addio al dating show per non precisati impegni lavorativi. Come riporta il resoconto del Vicolo delle News in merito alla registrazione del 1° maggio, Maria De Filippi inviterà Roberta a non arrivare a conclusioni affrettate.

Le dirà che ci sono dei corteggiatori giunti per conoscerla. Lei accetterà di incontrarli ma, considerando l'assenza di interesse verso di loro, confermerà la scelta di lasciare lo studio.

Uomini e donne anticipazioni: è scontro tra Maria Antonietta e Angela

Le anticipazioni di Uomini e donne sulla puntata odierna segnalano che anche Rocco Fredella potrebbe giungere ad una conclusione drastica sul suo futuro nel trono over. Il cavaliere si dirà stanco per le continue illazioni nei suoi confronti e racconterà di avere guadagnato ben poco partecipando a serate e vari eventi.

Anche lui, come Roberta, dichiarerà di voler salutare il dating show. Sarà un'affermazione mossa solo dalla rabbia del momento? Stando al video pubblicato da Witty Tv, oggi verrà concesso spazio anche ad un confronto tra Maria Antonietta e Angela. Quest'ultima inviterà l'altra dama a sedersi e a non intromettersi della sua conoscenza con Marcello e si rivolgerà a muso duro contro la 'collega': "Lei ha già parlato l'altra volta, questo è il mio momento, non il suo".