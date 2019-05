La stagione 2018-19 del Trono Over di Uomini e donne si avvia alla conclusione con nuovi litigi e decisioni sorprendenti da parte dei suoi protagonisti. Il 1° maggio è stata effettuata una nuova registrazione dedicata a dame e cavalieri, durante la quale non sono mancate le sorprese da parte di chi, per una ragione o per l'altra, ha deciso di abbandonare il programma. Tra i nomi che hanno informato Maria De Filippi dell'imminente addio, si segnala soprattutto Rocco Fredella, stanco di essere criticato di partecipare al programma per fare 'business'.

Anticipazioni Uomini e donne: due cavalieri e una dama lasciano

Diversa la motivazione che ha portato Roberta Di Padua ad analoga decisione, mentre Michele Loprieno ha ammesso di essere ancora amareggiato per la recente lite con Armando e di non nutrire più interesse nel proseguire l'avventura televisiva. Tra un abbandono e l'altro, l'ultima registrazione ha anche confermato l'esistenza di rapporti tra Simona Bosio e Stefano Pastore lontano dalle telecamere.

Uomini e donne anticipazioni: l'addio di Rocco, Roberta e Michele

Rocco Fredella è stato uno dei grandi protagonisti dell'ultima stagione di Uomini e donne soprattutto nel periodo in cui frequentava Gemma Galgani.

Ma per lui l'avventura nel dating show potrebbe essere giunta al termine. Il condizionale è d'obbligo dato che più volte in passato il piastrellista aveva minacciato di andarsene ma era poi tornato indietro sui suoi passi. Solo le prossime registrazioni confermeranno l'eventuale addio, comunque sia nella registrazione del 1° maggio Rocco si è detto stanco delle accuse contro di lui, raccontando di avere portato alla redazione le prove sui suoi scarsi introiti legati a serate ed eventi di vario tipo, quindi per tale ragione lascerà il programma.

Stando a quanto riportato dal Vicolo delle News, Roberta Di Padua ha conosciuto un cavaliere ma ha rinnovato la decisione di abbandonare per ragioni lavorative. Michele Loprieno invece ha precisato di essere deluso dalla lite con Armando, soprattutto dopo averla vista in televisione. Ha inoltre aggiunto di non divertirsi più in studio come accadeva in passato.

Trono Over: Stefano e Simona smascherati

Le anticipazioni di Uomini e donne del Vicolo delle News aggiungono che anche Maria Antonietta ha deciso di non tornare più in studio, desiderosa di frequentare lontano dalle telecamere un cavaliere conosciuto nel parterre del Trono Over (non Marcello).

Nei giorni scorsi Simona Bosio aveva già annunciato nei social network la decisione di non tornare più in studio, dato che la lite con Barbara De Santi non era stata mandata in onda integralmente. La dama è però stata chiamata in causa da Massimiliano, che ha portato all'attenzione della redazione un audio nel quale si capiva che lei e Stefano Pastore sono davvero una coppia lontano dal programma. Nonostante gli evidenti accordi esistenti tra loro, Maria De Filippi ha tuttavia deciso di non allungare ulteriormente la questione, soprattutto in vista dell'abbandono già annunciato dalla coppia.