Martedì 7 maggio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne il popolarissimo dating show che riscuote molto successo tra gli amanti del Gossip. Chi segue assiduamente questo programma ha imparato negli anni a convivere con il momento ''clou'' della trasmissione, cioè quello delle ''scelte'' dei tronisti. La puntata registrata mercoledì rispetta questa regola e, attraverso le ultime anticipazioni si è saputo che per quanto riguarda Andrea per la sua scelta la favorita è senza dubbio Natalia.

Uomini e Donne, anticipazioni: per la scelta di Andrea la favorita è Natalia.

Nel corso della registrazione hanno trovato spazio anche gli altri tronisti: la giovane Angela Nasti sembra sempre più vicina al corteggiatore Luca con il quale il feeling sembra ormai non lasciare speranze per Alessio. Per quanto riguarda Giulia, il suo percorso sembra più complicato rispetto a quello degli altri tronisti.

Spoiler Uomini e Donne, Andrea e Natalia si baciano

Nel dettaglio, Andrea Zelletta ha dovuto fare i conti con l'autoeliminazione di Muriel con la quale i rapporti si erano bruscamente interrotti.

Le anticipazioni di Uomini e Donne raccontano delle tre esterne tra Andrea e la corteggiatrice Natalia. Il tronista in settimana non ha fatto esterne con Klaudia. In esterna Natalia e Andrea hanno mostrato un feeling e un'affinità che è culminata con baci appassionati che hanno entusiasmato il pubblico presente nello studio Elios di Roma e che piacerà anche ai tantissimi telespettatori di questo dating show. In virtù delle esterne che vedremo nelle prossime settimane, Natalia è indubbiamente la favorita per la scelta di Andrea. Nel corso della registrazione, come di consueto, hanno trovato spazio anche gli altri tronisti: Giulia Cavaglià e Angela Nasti.

Il percorso della tronista napoletana sembra abbastanza avviato verso una scelta che dovrebbe ricadere sul corteggiatore Luca. La loro vicinanza si è palesata anche in questa registrazione con baci che non lasciano dubbi. L'altra esterna la Nasti l'ha svolta con Alessio. Il corteggiatore ha più volte tentato di baciare la tronista, senza riuscirci.

Uomini e Donne: Giulia in difficoltà con Manuel e Giulio

Il percorso della bella tronista torinese appare decisamente più complicato rispetto a quello dei ''colleghi'' di trono.

Giulia è interessata a due ragazzi completamente diversi tra di loro, Giulio e Manuel. Quest'ultimo, inizialmente in esterna, sembrava intenzionato a interrompere il suo corteggiamento per Giulia. Il corteggiatore ha fatto recapitare alla tronista una busta nella quale contenente un messaggio di addio. Nonostante questo, Manuel si è presentato a casa di Giulia intenzionato a fare pace. Li è scoccato un bacio. Anche l'esterna con Giulio è culminata con un bel bacio.

Ormai le scelte si avvicinano sempre di più, chi sceglieranno i tronisti Angela, Giulia e Andrea? Lo sapremo sicuramente nelle prossime anticipazioni di Uomini e Donne.