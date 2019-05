La terza e ultima puntata settimanale dedicata al Trono Over di Uomini e donne andrà in onda oggi 8 maggio su Canale 5 a partire dalle ore 14:45. Dopo l'annuncio di Roberta Di Padua, che ha reso noto di voler abbandonare il programma, questo pomeriggio saranno due cavalieri a giungere alla medesima decisione, spiegandone anche le motivazioni. Uno di loro sembrerà molto convinto dell'addio, mentre sull'altro potrebbe ancora essere aperta la strada per dei ripensamenti.

Uomini e donne: Rocco e Loprieno salutano e abbandonano

Maria Antonietta sarà al centro di un nuovo botta e risposta trash con Angela ma, alla fine, la prima giungerà ad una sorprendente decisione sul suo futuro televisivo. Il fatto non convincerà affatto Gianni Sperti che avrà qualcosa da ridire a tal proposito.

Uomini e donne anticipazioni: Maria Antonietta lascia il programma con Roberto

Il sito Witty Tv ha diffuso le anticipazioni di Uomini e donne sulla puntata odierna. In essa continuerà lo scontro tra Angela e Maria Antonietta a causa di Marcello.

La prima metterà subito le cose in chiaro sulla sua amicizia con il cavaliere: "Non sono qui per mettere la fede al dito il giorno dopo che conosco una persona". La discussione si farà particolarmente accesa ma alla fine sarà Roberto a porre fine agli screzi. Sedendo al centro dello studio, l'uomo chiederà a Maria Antonietta di lasciare insieme il programma per provare a viversi lontano dalle telecamere; lei accetterà. Roberto esordirà dicendo: "Non so se è il momento giusto per fare questa dichiarazione!" Le sue parole parole non convinceranno né il pubblico presente in studio né tanto meno Gianni Sperti che affermerà senza mezzi termini: "È finta questa coppia, si è messa d'accordo per fare una bella uscita".

Puntata odierna Trono Over: l'addio di Michele e Rocco

Stando a quanto segnalano le anticipazioni di Uomini e donne di Witty Tv e del Vicolo delle News, anche Michele Loprieno metterà fine alla sua esperienza televisiva. Deluso per lo scontro avuto con Armando e ormai annoiato per le dinamiche del dating show, l'ex cavaliere preciserà: "Io non sono più pronto per rimanere nel programma". Tale addio appare definitivo come Loprieno ha confermato anche nel suo profilo Instagram.

Potrebbe essere aperto al ripensamento, invece, Rocco Fredella che oggi dichiarerà a sua volta di voler lasciare il Trono Over. Stanco delle continue illazioni nei suoi confronti in merito al 'business', il piastrellista preciserà: ""Ho cercato di mettermi in gioco ma non ce la faccio, preferisco uscire dal programma". Inevitabile la replica di Gemma Galgani che prenderà le distanze da questa decisione, affermando di non voler essere coinvolta nel fatto.

La dama torinese chioserà: "Io la responsabilità di questa situazione moralmente non me la prendo". Solo le puntate della prossima settimana ci faranno capire se alla fine Rocco cambierà idea.