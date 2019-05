Cresce la curiosità dei telespettatori di Uomini e donne in vista delle scelte dei tronisti Andrea Zelletta, Giulia Cavaglià e Angela Nasti. La stagione 2018-19 del dating show di Maria De Filippi sta per concludersi e mancano solo pochi giorni all'annuncio della decisione finale dei tre protagonisti.

Pubblicità

Pubblicità

Stando a quanto rivelato dal Vicolo delle News, infatti, la registrazione della puntata della scelta sarà effettuata il 27 maggio: si tratterà di un tradizionale appuntamento in studio e non di una festa al castello, come accaduto per Teresa Langella, Lorenzo Riccardi, Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni. Non solo: Andrea, Giulia e Angela effettueranno la loro scelta nella stessa registrazione, con un susseguirsi di emozioni per il pubblico presente agli studi Elios di Roma.

Anticipazioni Uomini e donne: Andrea ha registrato la villa

Ma come procedono le ultime esterne dei tronisti? Uno di loro ha già concluso il suo percorso nell'ultimo weekend in compagnia delle sue corteggiatrici preferite.

Uomini e donne anticipazioni: Andrea in villa con Klaudia e Natalia

A dare l'annuncio è stata una fonte più che autorevole ovvero Raffaella Mennoia, collaboratrice di Maria De Filippi. Andrea Zelletta si è già recato in villa in compagnia delle corteggiatrici Natalia e Klaudia. Si è trattato dell'ultima occasione per sciogliere gli ultimi dubbi, prima dell'annuncio che verrà dato nella registrazione del 27 maggio.

Pubblicità

Il luogo scelto dalla produzione di Uomini e donne per l'ultima lunga esterna non è lo stesso della prima parte della stagione: non si tratta di una villa storica, quanto piuttosto di una bellissima casa con piscina e giardino. Dopo la registrazione effettuata nell'ultimo weekend, non sono state rese note ulteriori notizie ufficiali né dal tronista né dalle sue corteggiatrici. Si sarà finalmente schiarito le idee?

Pronostici scelta Andrea: l'opinione di Muriel

Manca una settimana alla scelta di Andrea Zelletta che prenderà la sua decisione nella registrazione di Uomini e donne del 27 maggio.

In tale occasione, i telespettatori scopriranno il nome della sua corteggiatrice preferita, scelta tra Natalia e Klaudia. Un nome su tutti sembra essere comunque favorito nei pronostici, ovvero quello della Paragoni che il tronista aveva "strappato" a Ivan Gonzalez nel suo weekend in villa. Anche Muriel Bassi, eliminata da Andrea nella fase finale del suo percorso, si è detta certa sulla decisione di Zelletta. Intervistata da "Uomini e donne Magazine" nell'ultimo numero in edicola, l'estrosa ragazza ha ammesso: "Penso che alla fine lui sceglierà Natalia.

Pubblicità

Per Andrea, lei è stata sempre diversa. Benché si sia creato un bellissimo legame con Klaudia nelle ultime puntate, Natalia sarà sempre più in alto di tutte le altre". Un nome che sembra essere condiviso anche dalla gran parte dei fan del programma.