Sospetti e litigi continuano ad essere una costante del Trono over di Uomini e donne, mai come in questo periodo al centro delle polemiche. Nelle ultime settimane, diversi protagonisti hanno abbandonato il programma mentre alcune coppie hanno deciso di lasciarlo insieme, provando a viversi lontano dalle telecamere.

Era questo il caso di Stefano Torrese e Pamela Barretta che erano usciti per mettere alla prova i propri sentimenti. Ma nelle ultime puntate trasmesse su Canale 5, i due sono giunti ad una crisi apparentemente insanabile in seguito alla confessione di Roberta Di Padua. Stando a quanto riportano le anticipazioni relative alla registrazione del 14 maggio, Stefano e Pamela non chiariranno la loro situazione e confermeranno la decisione di chiudere il loro rapporto.

Uomini e donne: Valentina dubita delle vere intenzioni di Pamela

Ma sarà davvero finita così tra loro? Per la dama Valentina Autiero potrebbero esserci altre novità in futuro, dato che a suo dire la coppia punterebbe niente meno che a Temptation Island.

Uomini e donne anticipazioni: Pamela torna a sedersi nel parterre

La confessione di Roberta Di Padua ha messo nei guai Stefano Torrese nel corso delle puntate di Uomini e donne trasmesse la scorsa settimana su Canale 5. La dama ha rivelato di essere stata raggiunta da alcuni messaggi compromettenti mentre lui già stava con Pamela.

Nel corso dell'ultima registrazione, che verrà trasmessa su Canale 5 a partire da lunedì prossimo, Stefano tenterà di spiegare le ragioni del suo gesto ma le sue parole non porteranno ad alcun risultato degno di nota. Al contrario: la dama resterà ferma nella convinzione di chiudere definitivamente e tornerà a sedersi nel parterre femminile. Stefano, al contrario, dichiarerà di volerla risentire in settimana. Nel corso di tale discussione, ci sarà anche l'intromissione di Valentina Autiero che avrà parole molto dure verso la collega, da lei ritenuta molto diversa da ciò che vuole apparire in televisione.

Gossip Uomini e donne: i sospetti di Valentina Autiero

La sempre pungente Valentina Autiero si è espressa nell'ultimo numero di Uomini e donne Magazine, parlando delle coppie nate nell'ultima stagione del Trono Over. A suo dire sono pochi ad essere usciti dal programma insieme perché davvero innamorati. Sarebbe questo il caso di Biagio e Caterina, Paolo e Sabrina, Edo e Chiara, David e Cristina ma non di certo di Stefano e Pamela. Secondo la dama, che ha così lasciato presagire ad un possibile chiarimento tra Torrese e la Barretta, il loro non sarebbe un vero sentimento perché entrambi mirerebbero ad approdare a Temptation Island. Pungenti anche le dichiarazioni verso altri ex protagonisti: "Maria Antonietta e Roberto mi sembrano falsissimi esattamente come lo sono stati Noel e Alessandro che sono andati via non perché provassero dei sentimenti ma perché lei doveva tirarsi fuori dal programma".